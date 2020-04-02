Dayanışma örneği

İhtiyaçlı aileler için yardım elini uzatan Girneli iş insanları, yardım paketlerini Girne Belediyesi aracılığı ile ulaştırmaya devam ediyor

Koronavirüs salgını ile mücadele programı çerçevesinde, Girne Belediyesi tarafından ihtiyaçlı aile ve bireyler için çalışmalar devam ederken, iş insanlarının yardımları da sürüyor.

İhtiyaçlı aileler için yardım elini uzatan Girneli iş insanları, ihtiyaç duyan aileler için yardım paketlerini Girne Belediyesi aracılığı ile ulaştırmaya devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Nidai Güngördü, "Bu zorlu süreçte yardımlaşma konusunun ne kadar önemli olduğunu daha önce de izah etmeye çalışmıştık. Çalışmalarımız doğrultusunda yardımlaşma konusunda bugüne kadar çok iyi bir noktaya gelmiş bulunmaktayız ve iyiye gitmekteyiz. Bugün de (dün) bölgemizde yaşayan duyarlı bir iş insanı olan Aqua Royal Construction Management Ltd. sahipleri Alexia Jolibois ve Nicolas Jolibois, bölgemizde yaşayan yabancı ülke vatandaşları ve öğrenciler için gıda paketi hazırladı” dedi.

Belediye'nin yardımlarla hazırladığı gıda paketleri Girne Belediyesi otoparkında belli bir düzen içinde öğrencilere ve yabancı ülke vatandaşlarına dağıtıldı.