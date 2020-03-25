Dayanışma örneği

Bir grup iş insanı, LTB ile iş birliği yaparak ihtiyaçlı bireylere gıda paketleri hazırlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi, Korona virüsü salgını nedeniyle mağduriyet yaşayan ihtiyaçlı bireylere yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

LTB, bu kapsamda farklı uygulamalar ve iş birlikleri ile önemli bir dayanışma ruhu tüm toplum ile paylaşılıyor.

İhtiyaçlı bireylerin günlük yemek ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı koyan Paylaşım Mutfağı için tüm bankalardan online havale yolu ile maddi destek yapılabilecek.

TR 0800 0100 0860 0019 5800 5045 IBAN numarasına tüm bankalardan online havale yapılabilecek.

Ayrıca, gıda ve maddi katkıda bulunmak isteyenler 0533 842 0582 ve 0548 8420582 numaralı telefonlardan mutfağa ulaşabiliyor.

İkinci uygulamada ise, hazırlanmış gıda paketlerinin ücretlerinin ödenmesi yolu ile ihtiyaçlı bireylere ulaştırılması imkanı sağlanıyor. Nestersan.com ve Enmar iş birliğinde yapılan uygulama ile site üzerinden alınan yardım paketleri LTB’ye teslim ediliyor ve LTB de katkı yapan kişi adına ihtiyaçlı bireylere ulaştırıyor.

Bir grup iş insanı da kendi başlattıkları kampanya ile ülkenin yaşadığı bu zor günlerde LTB ile iş birliği yaparak hazırladıkları bin 500 gıda paketini LTB'ye ulaştırdı.

Öte yandan LTB Başkanı Mehmet Harmancı dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bağış yapan kişileri ve kurumları açıkladı.

Harmancı’nın dünkü paylaşımları şöyleydi:

“Sunsel Enterprises Ltd. eski dostum sevgili Hasan Barış Günsel insanlara yemekten sonra bir gülümsetme olsun dedi ve paylaşım mutfağına 5000 adet civarı çikolata, gofret ve kek ürünü yardımı yaptı. Güzel insanlar, iyi sonuçlar doğuracak. Hayat hepimize gülümseyecek. Evde kalalım güvende kalalım.

Mis yoğurtları paylaşım mutfağı hiç durmasın diye 1000’e yakın yoğurt bağışı yaptı. Sonsuz teşekkürler.

Dayanışmamız hiç durmasın.”