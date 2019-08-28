Dayanışma örneği

Lapta Huzurevi’ndeki yedi oda, 14 gönüllü kuruluşun girişimiyle bakımdan geçirildi. Çalışma Bakanı Sucuoğlu “Yaşlı insanlarımızı böyle mutlu görmek, her şeye değer” dedi

Lapta Huzurevi’ndeki yedi oda, 14 gönüllü kurum ve kuruluşun girişimiyle bakımdan geçirildi.

Lord’s Palace Hotel öncülüğünde ‘’ I CARE- Sizi Önemsiyorum’’ sloganıyla bir araya gelen 14 gönüllü kurum ve kuruluş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Lapta Huzurevi’nin yedi odasının bakım, boya ve tamiratını yaptı.

Organizasyonun süslemelerine Selen Poyrazlı, avize ve apliklerde Elektrokur, nevresim takımları Cin Tekstil, her odaya televizyon Asel Grup, Mir Gıda, Hometroniks, BYT Danışmanlık, televizyonların uydu hizmeti için Tektan Limited, mutfak malzemelerinde Akinoks, komodinler için Çeler Ahşap, perde ve döşeme tamiri İpek Perde, klimalar Tüccaroğlu Kuruyemiş, Huzurevi binasının tüm bakım ve onarımları, boya ve badanası Kıbrıs İnşaat, temizlik, düzenleme ve organizasyon ise Lord’s Palace Hotel tarafından bir haftalık sürede tamamlandı.

Lord’s Palace Hotel tarafından önceki gün Lapta Huzurevi’nde yaşlılara yönelik düzenlenen öğle yemeğine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, huzurevinin yeniden düzenlenmesine katkı koyan Lord’s Palace Hotel yetkililerine ve hayırsever kişi ile kurumlara teşekkür ederek plaket takdim etti.

Sucuoğlu, Huzurevi’nde daha önce odaların durumundan üzüntü duyduğunu, yapılan bakım ve onarımdan sonra durumu görmekten çok mutlu olduğunu söyledi. Sucuoğlu, “Bir halkı halk yapan, bu gibi sosyal projelerdir. Yaşlı insanlarımızı böyle mutlu görmek, her şeye değer. Bu katkıların, yardımların devam etmesini bekliyoruz, yardımların sonucunu görmek bizleri mutlu ediyor, halk yeter ki yaptığı yardımların nereye gittiğini görsün" ifadelerini kullandı.



