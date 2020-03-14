Dayanacak gücümüz kalmadı

Büyükkonuk Belediyesi’nde beş aydır maaş alamayan çalışanların dayanacak gücü kalmadı. Süresiz grevde olan çalışanlar, evlerine ekmek götürememelerinden dolayı ciddi bir çaresizlik içinde

Büyükkonuk Belediyesi’nde çalışanlar yaklaşık 5 aydır maaş alamıyor. Sendikanın süresiz grev başlattığı belediyede çalışanlar ciddi şekilde mağdur edilmiş durumda.

Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun belediyeyi yönetememesi nedeniyle ekonomik olarak ciddi bir darboğaza giren Büyükkonuk Belediyesi çalışanları belediye başkanının kötü yönetiminin ceremesini çekiyor.

Büyükkonuk Belediyesi çalışanları belediye önünde çadır kurarak haklarını arıyor. Eyleme 55 personel destek verirken süresiz grev boyunca, sadece belediye personeli cenaze gibi acil ve insani hizmetleri yapacak.

BAŞKAN ORTADA YOK

5 aydır maaş alamayan çalışanların artık dayanacak güçleri kalmadığı kaydedilirken belediye başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun da çalışanların sıkıntılarına çare bulamadığı ifade edildi.

Gereksiz istihdam ve harcamalar nedeniyle belediyeyi ekonomik krize sokan Sennaroğlu, çalışanların çıkmaza girmesine neden oldu.

Çalışanlar, Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun süresiz greve ilişkin “gerekirse dışarıdan hizmet alırım” sözüne atıfta bulunarak devleti soruşturma için belediyeye çağırdı.

Belediyenin şu anda Kasım, Aralık, 13. Maaş, Ocak ve Şubat maaşları geriliği bulunuyor. Bununla birlikte Toplu İş Sözleşmesi’nden kaynaklanan Bayramlık, Öğrenim Yardımı vb. sosyal haklarla birlikte şu anda belediyenin personele 1.3 milyon TL civarında borcu bulunuyor.

Süresiz greve giden çalışanlar ise evlerine ekmek götürememelerinden dolayı ciddi bir çaresizlik içinde. Maaşlarını alma noktasında yaşanan sıkıntıyı belediye başkanının gereksiz harcamalarına bağlayan personel Sennaroğlu’nu istifaya çağırdı.