YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Emirname, zengini daha zengin fakiri daha fakir yapma misyonudur” dedi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Dörtyol Örgütü kuruldu.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP Dörtyol Örgüt Başkanlığı’na Fatih Öztürk seçilirken, yönetime seçilen isimler ise; Arif Zeren, Halil Taş, Bilal Nergiz, Fatih Karaoğlan, Hassari Ödemiş, İsa Fidan seçildi. Gençlik kollarına Muhammet Alp Hayta, Kadın Kollarına ise Dilek Yiğen, Elif Taş, Fatma Kurtay ve Nesibe Misel oldu.

Dörtyol Örgüt binasında gerçekleşen toplantıda örgüt seçimi öncesi konuşan YDP Mağusa İlçe Başkanı Mehdi Uysal, 31 Mart 2019 tarihine kadar söz verdiği gibi Mağusa’da üye sayısını 2000’e çıkaracaklarını, örgütlenme çalışmalarını büyük ölçüde bitireceklerini söyledi.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz ise yaptığı konuşmada, YDP nin iktidarına kadar tatil yapmanın kendilerine haram olduğunu söyleyerek, “Dipkarpaz’da bir fakir açsa, Yeşilırmak’ta bir genç mazbata mağduru ise, Mağusalı Emirname kumpası ile karşı karşıya ise YDP susabilir mi?” diye sordu.

Örgüt seçiminden sonra konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan emirname taslağı hakkında bilgi vererek, şöyle dedi:

“Bu Emirname bir vizyonun değil bir misyonun eseridir. Bu misyon, zengini daha zengin fakiri daha fakir yapma misyonudur. 14 yıl önce çıkarılan Karpaz Emirnamesi’nin bölge halkını nasıl yoksullaştırdığını gidin yerinde görün. Yıllarca bekleyen emirnameler orada dururken bize 2019 yılı sonunda bu Emirname kalkacak diyorlar. Sizin neyinize inanalım?” diyerek bölge halkını tepki göstermeye davet etti. Arıklı yapılması gereken şeyin bir an evvel bölge imar planı ve imar yasaları hazırlamak olduğunu söyleyerek; “2016 yılında çalışmaları başlayan Emirname bazı müteahhitlere fırsat yarattı. Adamlar binlerce dönüm arazi kapattı ve buralara onbinlerce konut için inşaat ruhsatları aldılar. Aylarca hatta yıllarca süren ve davul zurna ile ilan edilen Emirname mi olur?