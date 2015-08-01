Davayla 690 bin TL tahsilat

Borcunu ödemeyen bir tüketiciye dava açan Kıb-Tek, davanın dün sonuçlanmasıyla birlikte 690 bin TL tahsil etti Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), borcunu ödemeyen bir tüketiciye açtığı...

Borcunu ödemeyen bir tüketiciye dava açan Kıb-Tek, davanın dün sonuçlanmasıyla birlikte 690 bin TL tahsil etti



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), borcunu ödemeyen bir tüketiciye açtığı davanın sonuçlandığını ve 690 bin TL tahsil edildiğini açıkladı.

Kıb-Tek Müdürü Mehmet Salih Gürkan yazılı açıklamasında, birikmiş alacakların tahsilatı için taksit kolaylığı sağlarken,buna rağmen borçlarını ödemeyenler için yasal yollarla alacak takibine devam ettiklerini bildirdi.

Başta yerel yönetimler olmak üzere mahkemelerde çok sayıda alacak davasının sonuçlanmayı beklediğini kaydeden Gürkan, dün bir davanın sonuçlandığını ve avukatları Zehra Çelebi’nin yürüttüğü davada borçlu tüketiciden bir seferde 690 bin TL tahsil edildiğini belirtti.

Gürkan, “Kurumumuz, mümkün olan en ucuz ve sürdürülebilir elektrik temini hedefine ulaşmak için almakta olduğu diğer tedbirlerin yanı sıra, maliyetler üzerinde etkisi olan borçlanma ve buna bağlı faiz farkı maliyetini azaltabilmek için de dava yolu dahil tüm olanaklarını seferber etmeye devam edecektir” dedi.