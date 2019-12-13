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DAÜ’den Küresel İklim Eylemi’ne destek

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), küresel bir hareket olan Küresel İklim Eylemi’ne destek verdi.

DAÜ’den Küresel İklim Eylemi’ne destek

Küresel İklim Eylemi çerçevesinde DAÜ Etkileşim Kulübü tarafından DAÜ kampüsünde eylem düzenlendi. “İklimi Değil Sistemi Değiştir” teması kullanılan eylemde bildiriler okundu, çam ağacı dikildi.

DAÜ Etkileşim Kulübü adına okunan bildiride, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu (IPBES) raporunda, önlem alınmazsa dünyadaki 1.7 milyon canlı türünden 1 milyonunun yaşam alanlarının dağılacağı ve birçok türün yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunulduğuna işaret edildi.

Yıllık 53.5 milyar ton olan CO2 eş değeri sera gazı salınımı, 2030 yılına kadar yarı yarıya indirilemezse hava sıcaklığının 2040 yılına kadar 1.5 derece, 2060 yılına kadar 2 derece artacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın kamu yararı gözetilerek yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

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