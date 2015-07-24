DAÜ'deki AVM inşaatının durdurulması için yasal süreç başlatılıyor

K. T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, bir süreden beridir Doğu Akdeniz Üniversitesi sınırları içerisinde yapılması planlanan AVM inşaatına karşı mücadele ettiklerini, ancak...

K. T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, bir süreden beridir Doğu Akdeniz Üniversitesi sınırları içerisinde yapılması planlanan AVM inşaatına karşı mücadele ettiklerini, ancak gerek Esnaf Odası’nın gerekse de toplumun birçok kesiminin karşı çıkışlarına rağmen, AVM inşaatı ile ilgili çalışmaların durdurulmamasından dolayı konuyu yargıya taşıma kararı verdiklerini ifade etti.

Bir eğitim kurumu olduğu halde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ticari faaliyetlere girerek kent ve üniversite ilişkisini tamamen bozduğunu vurgulayan Tulga, ayrıca AVM inşaatı ile Mağusa bölgesinin yapısının daha da bozulacağını ve tekel yaratılacağını da defalarca ifade ettiklerini hatırlattı. Tulga, bu inşaat için gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmadığını; inşaat izinlerinin alınmadığını, ÇED raporunun onaylanmadığını ve halkın bu konuda bilgilendirilmediğini daha önce de dile getirdiklerini, inşaatın durdurulması için inşaat encümeni, belediye, şehircilik ve çevre dairesini göreve çağırdıklarını ancak inşaatın devam ettiğini kaydetti.

Genel Koordinatör Tulga, yasal süreci başlatmak ve halkın tepkisini yoğunlaştırmak dışında başka seçeneğin bırakılmadığını sözlerine ekledi. Tulga, bu çerçevede K. T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, bölgede bulunan esnaf ve bu duruma karşı çıkan diğer kesimlerle birlikte yarın saat 10.00’da Gazimağusa Kaza Mahkemesi önünde AVM inşaatının derhal durdurulması talebiyle açılacak dava ve süreç hakkındaki bilginin, yapılacak basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.