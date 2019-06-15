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DAÜ’de temizlik personeli iş bıraktı

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DAÜ’de 200 civarındaki iç hizmetler döner sermaye personeli, üniversite kadrolarına atanma talebiyle eyleme gitti

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DAÜ’de temizlik personeli iş bıraktı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİR-SEN), üniversitede çalışan 200 civarındaki iç hizmetler döner sermaye personeli ile birlikte dün uyarı grevi yaptı.

DAÜ- BİR-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, grev 1 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi üzerinden 7 ay geçmesine rağmen ihtiyaç analiz komisyonun çalışmalarını tamamlamaması gerekçesiyle gerçekleştirildi.

TİS madde 36 gereği; rektörlük tarafından bir komisyon kurulup, ihtiyaç analizlerinin yapılıp ilgili döner sermaye personelinin üniversite kadrolarına atanması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, TİS’in imzalanmasından bu yana üniversitenin çeşitli birimlerinde çeşitli hizmetler vermiş iç hizmetler döner sermaye personelinin sorunlarının göz ardı edildiğine dikkat çekildi.

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