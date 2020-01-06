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DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencilerinden anlamlı destek

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri, Dreams Garden By Tuver işletme sahibi Tuğberk Tuver sponsorluğunda Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çocuk servisine kitaplık yaptırdı

DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencilerinden anlamlı destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri Fatma Doğruöz ve Kübranur Doğruöz, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve DAÜ Gastronomi Sosyal Sorumluluk Organizasyonları Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr.Nazenin Ruso Kandemir koordinasyonunda Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çocuk servisine kitaplık yaptırdı.

Dreams Garden By Tuver işletme sahibi Tuğberk Tuver sponsorluğunda yaptırılan söz konusu kitaplık, Polatpaşa İlkokulu Müdürü Mehmet Erbil Taşer'in desteği ile öğrenci ve veliler tarafından yapılan kitap bağışlarıyla donatıldı. Hastanede tedavi görmekte olan çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlamak için toplanan öykü kitapları kitaplık raflarında yerini aldı. Öte yandan toplanan kıyafet ve oyuncaklar da ihtiyaç sahibi çocuklara hastane yönetimi tarafından dağıtıldı.

Yrd. Doç. Dr. Kandemir yaptığı açıklamada Pire Torbası adlı kitabın sahibi olan Yalçın adlı öğrencinin getirdiği kitabın ilk sayfasına yazmış olduğu ‘merhaba ben Yalçın, umarım bu kitabı çok seversin. Ben çok sevdim, sevgilerimle Yalçın’ ifadelerinin gözlerden kaçmayacak bir detay olduğunu ve paylaşmanın toplum içinde yaşamanın gerektirdiği pek çok erdemden biri olduğunu vurguladı.

Yrd.Doç. Dr. Kandemir paylaşma becerisini çocukların kendi kendine edinemediğini, ancak aileler ve bu tür etkinlikler aracılığı ile sağlanabileceğinin altını çizerek Polatpaşa İlkokulu’na projeye verdikleri sonsuz destek için teşekkürlerini iletti.

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