DAÜ diken üstünde

Rektörün istifasıyla gündeme gelen Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) mali kriz kapıda. DAÜ’nün her ay 30 milyon TL gideri olduğu ve bu 30 milyonun 25 milyon TL’sinin maaşlara gittiği öğrenildi

DAÜ’de maaşlara her ay 25 milyon TL gidiyor

DAÜ’nün her ay 30 milyon TL gideri olduğu ve bu 30 milyonun 25 milyon TL’sinin maaşlara gittiği öğrenildi

Rektörün istifasıyla gündeme gelen Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) mali kriz kapıda.

DAÜ’nün her ay 30 milyon TL gideri olduğu ve bu 30 milyonun 25 milyon TL’sinin maaşlara gittiği ortaya çıktı.

DAÜ’de önceki gün istifasını açıklayan Rektör Prof. Dr. Necdet Osam, üniversitenin hem borçsuz olduğunu hem de hem de 210 milyon 798 bin 776 TL nakit parası olduğunu açıklamıştı.

Ancak her ay 30 milyon TL’yi kasasından çıkaran DAÜ’ye söz konusu 210 milyon 798 milyon TL’nin ancak 7 ay yetebileceği belirtiliyor. Bu nedenle üniversite için ciddi mali tedbirlerin alınması zorunlu olarak görülüyor.

DAÜ’de Senatonun görevden almaya hazırlandığı Rektör Prof. Dr. Necdet Osam, bu hamleyi beklemeden önceki gün istifasını vermişti.

Bir zamanlar ülkede amiral gemisi olan DAÜ’de öğrenci sayısı da hızla azalmaya başladı. Bir zamanlar 25 bin öğrenci sayısına ulaşan DAÜ’de bu rakam şimdi 13 binlere gerilemiş durumda.

“DAÜ tarihine geçecek kara bir leke”

TDP Başkanı Özyiğit, DAÜ VYK’nın ihale yapmadan Doğa Koleji ile olan sözleşmeyi 2031 yılına kadar uzattığını, üstelik yeni sözleşmede fesih şansının ortadan kaldırıldığını belirterek “VYK'nın ve hükümetin, DAÜ'ye sahip çıkması mümkün değil” dedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) bir yönetim sorunu yaşandığını belirterek, bu sorunun üniversite bünyesi içinde, Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) ve Senato’nun yasal yetki ve sorumluluğu çerçevesinde, üniversitede yerleşmiş demokratik teamüllere bağlı olarak aşılabileceğini kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Özyiğit, son aylarda DAÜ’ye zarar veren gelişmeler yaşandığını ifade ederek, “üniversiteye ciddi zarar verme boyutuna gelen bu sorunları, DAÜ çalışanları ve temsilcileri, DAÜ Senatosu, Rektörlük ve VYK'nın hep birlikte demokratik olgunluk içinde aşması gerektiğini, aksi halde bundan en büyük zararı yine üniversitenin göreceğini” dile getirdi.



“KARA LEKE”

Üniversitede yönetimsel anlamda bir sorun yaşanırken, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun sessiz sedasız, herhangi bir ihale yapma gereği bile duymadan Doğa Koleji ile olan sözleşmeyi 2031 yılına kadar uzattığını, üstelik yeni yapılan sözleşmede ihbar göndererek fesih şansının da ortadan kaldırıldığını belirten Özyiğit, bu durumun üniversite tarihine geçecek kara bir leke olduğunu kaydetti.

TDP olarak her zaman DAÜ'yü yakından takip ettiklerini, hükümette oldukları dönemde de bu kurumun yönetiminde bulunduklarını anımsatan Özyiğit şunları belirtti:

“DAÜ toplumumuzun en önemli değerlerinden biridir. Bu bağlamda DAÜ VYK'sında görevlendirdiğimiz kişiler ve dönemin Eğitim Bakanı olarak ben, DAÜ'de yerleşmiş demokratik teamüllere saygı duyarak ve üniversiteyi koruyarak görev yürütmeye azami özen gösterdik, karar ve uygularımızı bu çerçevede yaptık.”

Görev süreleri boyunca önceki yıllarda özele devredilen üniversite öncesi eğitim kurumlarını geri kazanabilmek için gerekli adımları attıklarını, bu çerçevede Doğu Akdeniz İlkokulu (DAİ) ve Doğu Akdeniz Koleji’ni (DAK) devreden sözleşmenin feshi için karar ürettiklerini anımsatan Özyiğit, “6 ay önceden ihbarımızı ilgili şirkete gönderdik ve ihbar süresinin bitmesi ile birlikte tahliye davası açılması için karar ürettik. Ancak gelinen aşamada görmekteyiz ki başlatmış olduğumuz bu süreç, yeni hükümetin göreve gelmesi ile birlikte sekteye uğratılmıştır” ifadelerini kullandı.

Özyiğit, “Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kurumlarına sahip çıkmayan, dahası bu yönde gailesi olmayan VYK'nın ve hükümetin, DAÜ'ye de sahip çıkmasının mümkün olmadığını” savundu.

Kendi kurumlarına sahip çıkamayan zihniyetlerin, günü geldiğinde DAÜ’nün devri istendiğinde de ‘hayır’ diyemeyeceklerinin gün gibi ortada olduğunu ileri süren ve mevcut VYK’nın almış olduğu bu karardan sonra kendileri açısından güvenilir olmadığını belirten Özyiğit, “Yaşanan gelişmeler dikkate alındığında DAÜ çalışanları ve temsilcileri, Kıbrıs Türk halkı adına bu kuruma sahip çıkmak için büyük bir hassasiyet göstermelidir” dedi.



Cemal Özyiğit

DAÜ Rektörü için münhal açılıyor

DAÜ’de Rektör Necdet Osam’ın istifasının ardından yeni rektörü belirleme süreci pazartesi günü başlayacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) önceki gün Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’ın istifasının ardından yeni rektörü belirleme süreci pazartesi günü başlayacak.

Tak muhabirinin sorularını yanıtlayan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, pazartesiden itibaren 3 hafta süreli münhal açacaklarını kaydetti.

Özcenk, DAÜ Kuruluş Yasasına göre, Senato’nun rektör adayını önerdiğini, VYK’nın atadığını hatırlatarak, DAÜ’de yıllardır gelişen demokratik teamüllere saygılı olduklarını ve bunu sürdürmek istediklerini kaydetti ve rektör adayını belirlemek için eğilim yoklaması yapılacağını belirtti.

Özcenk, DAÜ VYK üyelerinin temayül yoklaması sonucunda Senato’dan onay alacak adayı rektör olarak atama görüşünde olduklarını söyledi.

Başvuran rektör adaylarının kriterlerinin DAÜ Rektör Adayı Saptama Komitesi (RASK) tarafından değerlendirileceğini söyleyen Özcenk, münhal süresinin dolmasının ardından RASK’ın eğilim yoklaması tarihini belirleyeceğini kaydetti.

DAÜ’de son dönemlerde rektör seçiminde uygulanan eğilim yoklamasında akademisyen ve üniversite çalışanlarının oylarıyla rektör adayları arasında seçim yapılıyor.

Üniversite hukukçularının şu anda görüş almakta olduğunu ve ilk bilgilerin eğilim yoklaması seçim olmadığı için seçim yasaklarına takılmayacağı yönünde olduğunu söyleyen Özcenk, hukuki görüş netleştikten sonra RASK’ın eğilim yoklaması tarihini belirleyeceğini ifade etti.

Özcenk, rektörlük için üniversite içinden veya dışarıdan adayların başvurabileceğini kaydetti.

Önceki gün Senato’nun toplanarak Rektör Vekili olarak Prof. Dr. Hasan Demirel’i seçtiğini hatırlatan Özcenk, rektör vekili seçiminin rektörlük için başvurmayacak iki aday arasında yapıldığını söyledi.

Özcenk, “VYK üyesi tüm arkadaşlarımızın tek gailesi DAÜ’dür” ifadelerini kullandı.



“Osam toz pembe bir tablo çiziyor”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Prof. Osam'ın toz pembe bir tablo çizdiğine dikkat çekerek gerçeğin öyle olmadığını belirtti

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk DAÜ rektörlük süreci ile ilgili çalışanlara mesaj yayımladı. Özcenk, mesajında istifa eden Prof. Dr. Necdet Osam'ın toz pembe bir tablo çizdiğine dikkat çekerek gerçeğin öyle olmadığını belirtti.

Özcenk’in mesajı şu ifadeleri kullandı: "Değerli Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) çalışanları, Dün (önceki gün) üniversitemiz çok hareketli bir gün yaşamıştır. Önce Prof.Dr.Necdet Osam ve ekibi bir basın toplantısı yaparak görevlerinden istifa ettiklerini açıklamışlar sonra da yazılı istifalarını VYK ofisine ulaştırmışlardır. Arkasından DAÜ senatosu, 32 üyesinin talep etmiş olduğu olağanüstü toplantısını gerçekleştirerek Rektör vekili adayını belirlemiş ve Vakıf Yöneticiler Kuruluna (VYK’ya) sunmuştur. Akşam saatlerinde toplanan VYK’da Rektörlük için münhale çıkma ve Senatonun önermiş olduğu Prof.Dr.Hasan Demirel’i de rektör vekili olarak atama kararlarını almıştır. Sayın Rektör Vekili yeni rektör seçilip atanıncaya kadar görev yapacaktır. Bu süreçte kendisine VYK olarak başarılar dileriz. İstifa eden Prof. Dr. Necdet Osam, basın toplantısında, her zaman yaptığı gibi toz pembe bir tablo çizerek üniversitenin iyi yönetildiğini ve üniversitede her şeyin yolunda olduğunu, ancak siyasi nedenlerle kendisiyle sürekli çatışma içinde olduğumuzu belirtmiştir. Siz DAÜ çalışanlarını temin ederiz ki VYK üyesi olarak bizlerin tek gailesi özelde Gazimağusa’nın genelde KKTC’nin gurur kaynağı olan DAÜ’dür. DAÜ hepimizin göz bebeğidir. Burada bu güzide kurumumuza zarar vermeme adına polemikten kaçınacağız. Tüm süreç demokratik ve şeffaf olarak sizlerin gözü önünde gerçekleşmektedir. Evet DAÜ’nün geleceği konusunda bizler endişeliydik. Ama endişeli olan yalnız biz değildik. Siz DAÜ çalışanlarında da ayni endişeyi görüyorduk. Nitekim Senato üyelerimiz bu durumu görüşmek üzere Senato’nun olağanüstü toplanmasını talep etmiştir. Bu taleple birlikte süreç çok hızlı çalışmış ve Sayın Osam istifasını vermiştir. Kendisine ve ekibine bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz.

Bu vesile ile siz DAÜ çalışanlarına, yeni başlayan Bahar dönemi için başarılar dileriz. Şüphe yok ki DAÜ’yü elbirliğiyle, gönül birliğiyle çok daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz."

Erdal Özcenk