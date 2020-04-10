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DAÜ'den sağlık çalışanlarına katkı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün salgın nedeniyle artan tıbbi kalkan ihtiyacının karşılanması için Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (TIP-İŞ) talebi ve Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle yaptığı, doktorlar tarafından da denenen tıbbi kalkanın son rötuşlarını tamamlayarak bir haftada seri üretime başladığını açıkladı

DAÜ'den sağlık çalışanlarına katkı

DAÜ PRATİK VE ERGONOMİK TIBBİ KALKANIN SERİ ÜRETİMİNE BAŞLADI

DAÜ GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ’NDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KATKI…

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan ve Öğretim Görevlisi Shahryar Mirzaalikhani’nin üzerinde çalıştığı proje kapsamında dünyada daha önce yapılan birçok farklı modelin incelendiği belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, önceden hazırlanmış açık kaynaklı bir gözlük çerçevesi modeli üzerinde çalışan akademisyenlerin, maskelerin daha hızlı ve daha pratik kullanımları yanı sıra, şeffaf koruyucu kalkanın daha hızlı değiştirilebilmesi için model üzerinde önemli değişiklikler tasarladığı kaydedildi.

Doktorlar tarafından da denenen tıbbi kalkanın son rötuşlarını yapan ekibin, bir hafta gibi kısa bir sürede seri üretime başladığı ifade edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Prof. Dr. Çavuşoğlu, hiçbir maddi karşılık beklemeden yapılan bu çalışmayla bölüm olarak sağlık çalışanlarına ve topluma bu sıkıntılı süreçte katkı yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel de üniversite olarak bu ihtiyacın süratle karşılanması adına üretimde gerekli malzemelerin temini için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, DAÜ’nün bu zor günlerde toplum için elinden gelen desteği her alanda sürdürmeye devam edeceğinin altını çizdi. 

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