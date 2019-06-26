 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
17 0
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
52 0
 
Burçlara göre erojen bölgeler
Burçlara göre erojen bölgeler
213 0
10 0
Englishouse'ta gurur gecesi
Englishouse'ta gurur gecesi
39 0
Buz adam, Demir adam oldu
Buz adam, Demir adam oldu
29 0
Babutsalar yok olma tehlikesi altında
Babutsalar yok olma tehlikesi altında
13 0
banner82

DAÜ'den Çocuk Onkolojisi Bölümüne

banner27

banner315
DAÜ'den Çocuk Onkolojisi Bölümüne
banner267

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne cihaz bağışladı.

Geleneksel hale getirilen DAÜ kermesinden elde edilen gelirle alınan PLUM cihazları, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler ve Personel İşleri Müdürü Özlem Avcı tarafından Dr. Dilek Birgen’e teslim edildi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, DAÜ Personel İşleri Müdürlüğü “DAÜ ile Umutlara Ortak Ol” projesiyle her yıl bir etkinlik düzenleyecek, dezavantajlı gruplara ve çocuklara eğitim ve sağlık alanına fayda sağlayacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.