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DAÜ'de rektörlük için 2. tur oylama bugün yaılıyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) rektörlük için ikinci tur oylama bugün gerçekleştiriliyor.

DAÜ'de rektörlük için 2. tur oylama bugün yaılıyor

 

İlk turda en fazla oy olan iki aday  Prof. Dr. Aykut Hocanın ile Prof. Dr. Ahmet Sözen rektörlük için yarışıyor.
Merkezi Derslikler binasında saat 08.30’da başlayan oy verme işlemi saat 15.30’da tamamlanacak.
1344 seçmenin oy kullanabileceği seçimin sonuçları bugün açıklanacak.
Yarışı kazanan aday yarın saat 14.00’te toplanacak Senato’da  oylamaya sunulacak. Senato oylamanın ardından rektör adayını Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerecek.
Cuma günü yapılan ilk turda Prof. Dr. Aykut Hocanın yüzde 39.03, Prof. Dr. Ahmet Sözen de yüzde 23.26 oy alarak ikinci tura kalmı

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