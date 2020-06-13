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DAÜ'de Hocanın ve Sözen, ikinci turda yarışacak

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DAÜ rektörlük seçimi ikinci tura kaldı. İlk turda en fazla oyu alan iki aday Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Prof. Dr. Ahmet Sözen, ikinci turda yarışacak

DAÜ'de Hocanın ve Sözen, ikinci turda yarışacak

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde rektörlük seçimi ikinci tura kaldı.

İlk turda en fazla oyu alan iki aday Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Prof. Dr. Ahmet Sözen, ikinci turda yarışacak.

Aykut Hocanın oyların % 39.3'ünğ, Ahmet Sözen ise % 23.26'sını aldı.

İlk tur oylamada Prof. Dr. Turgay Avcı % 22.66, Prof. Dr. Vedat Yorucu ise % 10.70, Prof. Dr. Mustafa İlkan % 3.97, Prof. Dr. Dennis A. Siginer % 0.30 oranında oy aldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Prof. Dr. Necdet Osam’ın istifasıyla boşalan rektörlük için seçimi için ikinci tur oylaması (eğilim yoklaması) pazartesi günü yapılacak.

 Aykut Hocanın

  Ahmet Sözen

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