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DAÜ'de devir teslim töreni

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DAÜ'de devir teslim töreni

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ Rektörlüğünde görev devir  teslim töreni yapıldı.
DAÜ’de yapılan eğilim yoklamasını kazanan ve dün Vakıf Yöneticiler Kurulu  (VYK)  tarafından  rektör olarak atanan Prof. Dr. Aykut Hocanın görevi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’den devraldı.
Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK)  da bulunduğu törende Prof. Dr.Hasan Demirel yeni rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’a çiçek takdim ederek görevinde başarılar diledi.
HOCANIN
Prof. Dr. Aykut Hocanın  Rektörlükte gerçekleşen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada,  kendisini rektör olarak atayan Vakıf Yöneticiler Kurulu’na teşekkür ederek  “Artık çalışma zamanı” dedi.
Hocanın,  görevi devraldıktan sonra vakit kaybetmeden  DAÜ’nün öncelikli sorunlarını ele alarak  gerekli çalışmaları gerçekleştireceklerini ifade etti.
Hocanın, pandemi sürecinde görev yapan  Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’in çok yüksek bir performans sergilediğini söyleyerek teşekkür etti.
Hocanın  DAÜ’de iş barışını sağlayarak üniversitenin  daha da  atılım yapması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
ÖZCENK
DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk de,  DAÜ’de çok demokratik  bir seçim süreci geçirildiğini vurguladı.
Özcenk, 20 Şubat’ta göreve gelen Rektör Vekili Hasan Demirel ve ekibinin çok yüksek bir performansla pandemi sürecini başarıyla yönettiklerini kaydetti.
Özcenk VYK olarak Rektör  Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın  olumlu yönde önünü açıp destekleyeceklerini söyledi.
DEMİREL 
Görevi devreden Prof. Dr. Hasan Demirel  de rektörlük seçimini kazan  Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı  kutlayarak, başarılar diledi.
DAÜ’de seçim yarışında kimsenin kaybetmediğini üniversitenin kazandığını belirten Demirel,  Aykut Hocanın’ın  çok tecrübeli, donanımlı  ve vizyon sahibi biri olarak DAÜ’yü daha da ileriye taşıyacağına inanç belirtti.
DEMİREL’E PLAKET
Devir teslim töreni öncesinde de 20 Şubat’ta Prof. Dr. Necdet Osam’ın istifasının ardından Senato önerisiyle Rektör Vekili olarak atanan Prof. Dr. Hasan Demirel’e VYK tarafından teşekkür plaketi verildi.
VYK Başkanı Erdal Özcenk  Rektör Vekili olarak pandemi sürecinde görev yapan Prof. Dr. Hasan Demirel’in  görevini  başarıyla tamamladığını  çok önemli bir görevde bulunduğunu ifade etti.
Özcenk  hizmetlerinden dolayı Demirel’!e teşekkür etti.
Prof. Dr. Hasan Demirel de  VYK’nın gösterdiği vefa örneğine teşekkür etti.
 Görev süresinde VYK’nın desteğini hep yanında hissettiğini söyleyen Demirel, pandemi sürecinin  sağlıklı bir şekilde atlatıldığını vurguladı.
 Pandemi sürecindeki çevrim içi eğitimin devrim niteliğinde olduğunu söyleyen Demirel,   öğretim üyeleri ve öğrencilerin buna çok kısa bir sürede  adapte olduklarını , DAÜ’nün kurumsal yapısı ve teknik donanımı sayesinde çevrim içi eğitimin başarıyla gerçekleştirildiğini anlattı.
Demirel,  rektörlük görevine seçilen Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın  bayrağı daha da ileriye taşıyacağına inandığını söyleyerek başarılar diledi.

 

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