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Dar gelirli ailelerden 45 çocuk ücretsiz sünnet edildi.

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İçişleri ve Çalışma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde dar gelirli ve yoksul ailelerden 45 çocuk ücretsiz sünnet edildi. İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar, sünnet...

Dar gelirli ailelerden 45 çocuk ücretsiz sünnet edildi.
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İçişleri ve Çalışma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde dar gelirli ve yoksul ailelerden 45 çocuk ücretsiz sünnet edildi.

İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar, sünnet edilen çocukları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.

İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar ziyaret sırasında basına yaptığı açıklamada,45 çocuğun sünnet edilmesi organizasyonunda görev yapan Sosyal Hizmetler Dairesi yönetici ve personeline ve Sağlık Bakanlığı çalışanlarına, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Ramadan Kamiloğlu’na ve operasyonları gerçekleştiren doktor ve çalışanlara teşekkür etti.

Gürpınar ayrıca sünnet olan çocuklarla sohbet ederek hediyeler verdi.

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