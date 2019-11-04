Daire Müdürü görevden alınabilir

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde Ombudsman raporu ile önceki hükümetler döneminde yapıldığı tespit edilen usulsüzlük ve hukuksuzluklar ile ilgili Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ın inceleme başlattığı ve yakında duruma el koyacağı öğrenildi

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde Ombudsman raporu ile önceki hükümetler döneminde yapıldığı tespit edilen usulsüzlük ve hukuksuzluklar ile ilgili olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bir süredir detaylı bir inceleme başlattığı ve yakında müdahale ederek duruma el koyacağı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından bu konuda bir açıklama yapan Özersay’ın bazı konuları polise taşıyacağı ve Daire müdürünü de görevden alacağı haber veriliyor. Bu konuda temasa geçtiğimiz Bakanlık yetkilileri bilgi vermeyerek sadece Bakan Özersay’ın konuyu yakından takip ettiğini söylemekle yetindiler.

KAPSAMLI OMBUDSMAN RAPORU

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nde çeşitli usulsüzlük ve hukuksuzluklarla ilgili olarak Ombudsman tarafında 17 Ekim 2019 tarihinde çok kapsamlı bir rapor yayınlanmıştı. On üç ayrı konunun incelendiği raporda şu hususlara yer veriliyor: Eski Eserler ve Müzeler Dairesi kiracılarının elektrik faturaları, güçlendirme ve restorasyon işlemleri için hazırlanan kesif raporları, görevine gitmeyen personel, Antiphonitis Kilisesi'ndeki büfenin kiralanması, Müze Dostları Derneği’nin kirasındaki yerleri başkalarına kiralaması, Barış ve Özgürlük Müzesi'ndeki büfenin KKTC vatandaşı olmayan bir kişiye kiralanması, Eski Eserleri Koruma Fonu Saymanının toplantılara katılımının engellenmesi, Güzelyurt'taki tarihi bir işyerinin işgal edilmesi, Eski Eserlerin kısa süreli kiralanmasında mevzuata uyulmaması, bir kiracının kira ve gecikme zammı borçlarının tahsil edilmemesi, Bellapais Manastırı içindeki yardımcı binanın hukuka aykırı olarak kiralanması, Daire demirbaşlarının usulüne uygun tutulmaması, müze ve ören yerlerine ücretsiz girilmesi ve fotoğraf çekimi yapılması.

Aynı şikayet ve iddialar bir süre önce Başsavcılığın da dikkatine getirilmiş Başsavcılık tarafından iddiaların incelemesi ve gerekmesi halinde soruşturmaya tabi tutması amacıyla Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu'na sevk edilmişti. Aralık 2017, Ocak 2018 ve Mart 2018’de toplam üç adet rapor hazırlanmıştı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY NE DEMİŞTİ?

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay bir süre önce kapsamlı Ombudsman raporuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı: “Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin Bakanlığıma bağlanmazdan önceki döneminde Ombudsman raporu ile tespit edilen usulsüzlükler hakkında Bakanlık olarak gerekli incelemeyi yaptık. Bu çerçevede;

a)Maliye Teftişten birtakım belgeler talep ettik;

b)Bir konuda Polise şikayette bulunduk;

c) Dairenin bundan sonra buna benzer sıkıntılar yaşamaması için de bazı adımlar attık, yakında onları da kamuoyu ile paylaşacağız.”