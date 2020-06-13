Daima kalbimizde olacak

Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük, son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Pazartesi günü hayatını kaybeden 95 yaşındaki Süheyla Küçük, merhum eşi Dr. Fazıl Küçük’ün mezarının da bulunduğu Anıttepe’de saat 17.00’de düzenlenen törenle defnedildi.

Süheyla Küçük için cenaze namazı da Anıttepe’de kılındı; cenaze töreninde konuşmalar yapıldı.

Cenaze Anıttepe’ye getirilmeden önce Selimiye Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. İçerisinde Süheyla Küçük’ün naaşının bulunduğu cenaze aracı, daha sonra sırayla HALKIN SESİ’nin önünden, Yenicami’de Süheyla Küçük’ün doğduğu evin önünden geçti, Cenaze aracı Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünden geçerken durduruldu ve Cumhurbaşkanı Akıncı ile eşi tabuta karanfiller bıraktı.

Ardından Süheyla Küçük’ün naaşının bulunduğu cenaze aracı, Küçük’ün Köşklüçiftlik’teki evinin önünden de geçti ve oradan Anıttepe’ye ulaştı.

Anıttepe’deki törende Merhum Süheyla Küçük’ün özgeçmişinin okunmasının ardından ilk konuşmayı Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri yaptı; ardından Küçük ailesi adına torunu Esen Küçük konuştu. Oğlu Mehmet Küçük’ün teşekkür konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından cenaze namazı kılındı ve cenaze Küçük’ün Anıt Mezarı’nın bulunduğu alana defnedildi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “HER ZAMAN ANIMSANACAK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptığı konuşmada, toplumun mücadeleyle geçen yakın tarihinin en önemli şahsiyetlerinden birisini sonsuzluğa uğurlamakta olduklarını belirterek, “Süheyla Küçük, toplumsal mücadeleye yaptığı katkı ve Kıbrıs Türk kadın hareketindeki müstesna yeriyle her zaman anımsanacaktır” dedi.

Yıllarca aynı yastığa baş koyup, kader birliği içinde toplumsal mücadeleye omuz veren Dr. Fazıl Küçük’le Süheyla Küçük’ün, bugün bir kez daha ve ebedi olarak birbirlerine kavuşmuş olduğunu ifade eden Akıncı, toplumun bu önder çifti asla unutmayacağını ve hep saygıyla yad edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Süheyla Hanım, gençlik döneminden başlayarak, yaşının ilerlediği son yıllara kadar hep aktif bir şekilde toplumuna hizmet için çalıştı. Özellikle kadınların hak ettikleri konumu almaları için bıkmadan usanmadan mücadele etti.

1950’li yıllarda kuruluşunda yer aldığı Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği onun adıyla özdeşleşmiş durumdadır. Kadın hareketinin en önemli örgütleri arasında yer alan Birlik çatısı altında, genellikle Başkanlık sorumluluğu üstlenerek dile kolay 60 yıldan fazla emek verdi.

“TOPLUMUMUZUN VE KADINLARIMIZIN AYDINLIK VE ÇAĞDAŞ YÜZÜNÜ SİMGELEYEN ŞAHSİYETLER ARASINDA”

Yaşamı boyunca özellikle kadınların eğitim haklarını elde edebilmeleri ve meslek edinebilmeleri için çaba harcayan Süheyla Küçük, her yönüyle toplumumuzun ve kadınlarımızın aydınlık ve çağdaş yüzünü simgeleyen şahsiyetler arasında yer almaktadır.

Süheyla Hanım, yakın tarihimizin Atatürk ilkeleri ve sevgisi ile harmanlanmış en kıymetli toplumsal mücadele öykülerinden birisini yazarken, tıpkı değerli eşi gibi hep tevazu içinde kaldı ve toplumundan hiç kopmadı. Bütün bu yönleriyle vefatından sonra bile yeni kuşaklara ilham kaynağı olmayı sürdüreceğinden hiçbir kuşkum yoktur.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının, Süheyla Hanım’ı da tıpkı merhum Dr. Fazıl Küçük gibi, toplumsal hafızası ve vicdanında sonsuz bir sevgi ve saygıyla muhafaza edeceğini ve kendisinin hatırasını özenle koruyacağını söyledi.

Akıncı, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Süheyla hanıma Allahtan rahmet başta oğlu ve sevgili torunları olmak üzere ailesine ve tüm toplumumuza bir kez daha başsağlığı dilerim. Ebedi mekanında sevgili eşi Doktor Küçük’le birlikte huzur içinde yatmasını temenni ederim. Ruhu şad olsun.”

SELEN SÜHEYLA KÜÇÜK: “KARŞINDAKİNE HER KOŞULDA OLURSA OLSUN SEVGİNİ GÖSTERMENİN ÖNEMİNİ ÖĞRETTİ”

Süheyla Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük de konuşmasında, babaannesini sonsuz yolculuğuna uğurlarken onun kendisine öğrettiklerinden bahsetti.

Selen Süheyla Küçük, babaannesinin aile bütünlüğünün önemi, hanımefendiliğin ve asaletin ne anlama geldiği, küçükle küçük büyükle büyük olmayı, kimseyi hor gömememeyi ve kimsenin kendisini hor görmesine izin vermemeyi, hoşgörülü olmayı, her ortama ayak uydurmayı, yaslanacak sağlam bir duvar olmayı, ayakları üzerinde dimdik durabilmeyi, ihtiyaçlılara yardım etmeyi, modern ve güçlü bir kadın olmayı kendisine öğrettiğini anlattı.

Hiçbir canlıya zarar vermemeyi, her zaman saygılı olmayı, gülümsemenin ve gülümsetmenin ne kadar değerli olduğunu, paylaşmayı, inandığı şey uğruna sonsuza kadar savaşmayı, tanıklık ettiği tarihin tüm detaylarını ve dedesini de kendisine öğrettiğini vurgulayan torunu Selen Süheyla Küçük, şöyle konuştu:

“En önemlisi de hasta yatağında yatırken bile’ babaanne’ diye seslendiğimde var gücünü kullanıp, ‘babaannem canım’ deyip karşındakine ne her koşulda olursa olsun sevgini göstermenin önemini öğretti”.

TUNCERİ: “KIBRIS TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ ÖKSÜZ KALDI”

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri, Süheyla Küçük’ün ölümünden duyduğu derin acıyı ifade etmek için kelimelerin yetersiz kaldığını kaydetti ve Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin Süheyla Küçük’ün ölümüyle öksüz kaldığını söyledi.

Tunceri, Süheyla Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının gönlünde ve tarihinde silkinmez izler bıraktığını kaydetti ve Küçük’ün milli mücadelenin en yakın şahidi, mütevazi ve sevgi dolu, Kıbrıs Türk halkının dünyaya açılan aydınlık yüzü olduğunu söyledi.

Süheyla Küçük’ün toplumsal sorumluluk bağlamında Kıbrıs Türk kadının anası olduğunu dile getiren Tunceri, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin 52 yıl başkanlığını yaptığını, her zaman yol göstericileri olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk kadınları olarak Süheyla Küçük’e çok şey borçlu olduklarını dile getiren Tunceri, Süheyla Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının sosyal yaşamda görünür olması, hak ettiği yeri alması ve meslek sahibi olmasında sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Süheyla Küçük’ün Atatürk ilkelerini her zaman ilke edindiğini kaydeden Tunceri, Kıbrıs Türk kadınına azim ve mücadele ruhunu aşıladığını; BM yetkililerine çeşitli mektuplar yazarak Kıbrıs Türk kadınının sesinin duyurulması konusunda BM nezdinde girişimlerde bulunduğunu anlattı.

MEHMET KÜÇÜK

Süheyle Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük de yaptığı konuşmada, annesinin hastalık sürecinde ve ölümünden sonra acı günlerinde yanlarında olan, kendilerine destek veren taziyelerini ileten Başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olmak üzere tüm devlet ve hükümet yetkililerine, kurum kuruluş dernek temsilcilerine ve tüm halka teşekkürlerini sundu

Mehmet Küçük ayrıca hayattayken Süheyla Küçük’ün hayatının her devresinde onu sevgi saygı ve hürmetle onurlandıran devlet yetkililerine, özel günlerde kendisini ziyaret eden kurum kuruluş temsilcilerine ve tüm halka da teşekkürlerini iletti.

Küçük için Selimiye Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı

Küçük'ün cenazesi HALKIN SESİ'nin önünden geçirildi

Küçük'ün cenazesi, Köşklüçiftlik'teki evinin önünden geçirildi, burada tabuta çiçekler konuldu

Küçük'ün cenazesi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan geçti, Akıncı tabuta çiçek bıraktı



