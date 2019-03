Başbakan Erhürman, hükümetin çok zor koşullar altında birçok atılımı gerçekleştirdiğini belirterek, “Yaptıklarımızla, yapmak istediklerimiz bire bir örtüşmedi. Daha çok şey yapmak isterdik” dedi

Başbakan Tufan Erhürman “Halkla Buluşma” toplantıları çerçevesinde önceki akşam, partisinden bakanlarla birlikte Gazimağusa’da hükümetin 13 aylık icraatlarını anlattı.

Erhürman, reformların her dönemde sancılı olduğunu belirterek, reform yapmanın bu hükümetin kaderi olduğunu ve bunun için gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını vurguladı.

Başbakan Tufan Erhürman “Bizim daha fazla kaybedecek neslimiz yoktur. Bugüne kadar yaptığımız hatalar bir çok neslimize bir çok şey kaybettirdi, artık kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Onun için en zor koşullarda dahi daha çok işimiz var. Kıbrıs Türk halkının da bunların yapılması konusunda isteği, kararlılığı ve desteği var. Biz yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, 13 ayını dolduran hükümetin çok zor koşullar altında bir çok atılımı gerçekleştirdiğini belirterek,” Yaptıklarımızla, yapmak istediklerimiz bire bir örtüşmedi. Daha çok şey yapmak isterdik . Çok ciddi sıkıntılı dönemler geçirdik” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin, bütçesi olmadan iktidara geldiğini, arkasından seçim ve bunun arkasından da döviz krizinin patladığını ve son olarak da sel felaketleriyle karşı karşıya kalındığını, bu sıkıntılı dönemlerde ana muhalefetin destek olmadığını, öneri getirmediğini sadece “ha bu hafta ha 15 gün sonra hükümet olurum” hesapları yaptığını söyledi.

Erhürman, hükümet icraatlarında 13 ayda yapılanların biriktiğini, bunları anlatmak gerektiğini, anlatılmadığında yapılanların yapılmamış gibi göründüğünü, bunun da adil olmadığını kaydetti.

Başbakan Erhürman, Türkiye’de yaşanan döviz dalgalanmaları ve dünyada gelişen olayların KKTC’yi ekonomik anlamada ciddi etkilediğini belirterek,”Çözülmemiş uluslararası problemle karşı karşıyaysanız her an risklerle karşılaşabilirsiniz. Ekonominizi sağlam temeller üzerine oturtmadıysanız siz hata yapmasanız da dışarıda yaratılacak depremler sizi de sallayabilir” dedi.

Kıbrıs sorununa çözüm çabaları devam ederken, ülkenin sosyal ve ekonomik

kalkınması için çalışmaya devam edilmesi gerektiğini belirten Erhürman, ekonomiyle ilgili rakamlara değindi.

Bugüne kadar yapılmayanlar nedeniyle ithalatın 1 milyar 700 milyon Dolar, ihracatın 100 milyon Dolar olduğunu hatırlatan Erhürman, yerel gelirlerle yatırım yapma imkanına sahip olunmadığı, sağlık ve ulaştırmada arzu edilen seviyeye ulaşılmadığına göre ters giden bir şeyler olduğunu, bu ters giden şeyleri hep birlikte düzletme sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Özel sektörde istihdamda KKTC vatandaşı istihdamının sadece yüzde 50’de olduğunu, turizmde çalışanların sadece yüzde 20’sinin vatandaş olduğunu ancak yüzde 20 de genç işsiz olduğunu, bunları düzletmek gerektiğini kaydetti.

Erhürman, hükümet olarak çok sıkıntılı dönemler yaşadıklarını söyleyerek, bu zor dönemde kısıtlı imkanlarla, müteahhitlerin devlet ihalelerine teklif dahi atmadığı dönemde yıllardır yapılamayan Güzelyurt-Lefke yolunun Doğancı’ya kadar olan bölümünü tamamladıklarını, yine bu bölgede yıllardır gerçekleşmeyen kamulaştırma işlemlerini de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güzelyurt’ta yerel kaynaklarla tarım sektörüne ucuz fiyattan su sağladıklarını, yine yıllardır konuşulan ancak gerçekleştirilemeyen Aplıç ve Derinya kapılarının açılmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erhürman, 30 yıldır dokunulmayan Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin 24 saat hizmet vermeye başladığını, on yıllardır olmayan Adli Tıp Kurumu’nun oluşturulduğunu, Dipkarpaz’a doktor gönderildiğini, Engelli Koordinasyon Merkezi’nin faaliyete geçtiğini anlattı.

Üniversite öğrencilerini sigorta kapsamına alan Öğrenci Takip Sistemi kurulduğunu ve bu ana kadar 57 bin üniversite öğrencisinin sisteme girdiğini, hedefin 88 bin rakamına ulaşmak olduğunu söyledi.

2009 yılından beri Meclis’in raflarında bekleyen Ar-Ge ve Teknopark Yasalarını geçirdiklerini vurgulayan Erhürman, söz verdikleri gibi yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının üzerine giderek adaleti sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Bunlara örnek olarak Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun hazırladığı CAS, Kıb-Tek’teki fazla ek mesai ödenmesi, Devlet Laboratuvarı yangını, Şeker Sigorta raporlarını gösteren Başbakan, bu raporların 3-5 günlük iş olmadığını kaydetti. Erhürman, bunları yaparken amaçlarının “birilerine gol atmak” olmadığını, adaleti sağlamak ve tarafsızlığı korumak ilkesiyle hareket ettiklerini kaydetti.