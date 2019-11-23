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Dağıştanlı’dan dayanışma örneği

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Genç girişimci ve pasta tasarımcısı Çilem Dağıştanlı, Merkezi Cezaevi’nde kadın mahkumlarla ürettiği kurabiyelerin satışından elde ettiği gelirle kadın koğuşlarına kalorifer sobaları bağışladı

Dağıştanlı’dan dayanışma örneği

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü, cezaevine katkılarından dolayı Çilem Dağıştanlı’ya teşekkür belgesi takdim etti.

Genç girişimci ve pasta tasarımcısı Çilem Dağıştanlı, kendisinin organize ettiği Merkezi Cezaevi kermesine kadın mahkumlarla birlikte katıldı ve onlara çeşitli unlu mamüllerin yapımını anlattı.

Kermeste, kadın mahkumlar ile birlikte yapılan çeşitli unlu mamüllerin satışından elde edilen gelir, cezaevi kadın koğuşuna bağışlandı.

Öte yandan konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çilem Dağıstanlı şöyle dedi:

“Cezaevindeki kader mahkum arkadaşlarımı bir nebze sevindirmek, onlara değerli olduklarını hissettirmek, ışık olmak, Cezaevinden tahliye olduktan sonra Pastacılık mesleğini sevmeleri için el emeğim, gönül birliğim ile cezaevinde organize ettiğim etkinlikler için bana takdim ettikleri Teşekkür Belgesi için Merkezi Cezaevi Müdürüm Sn. Metin Bilmem Bey'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca belirmek isterim ki, kermeste el emeği göz nuru ile ürettiğimiz kurabiyelerin satışından elde ettiğimiz paradan aldığım 4 adet kalorifer sobaları bu soğuk havalarda ısınmaları için kadın koğuşuna bağışladım. Toplumumuzun onlara ihtiyacı var. Onları topluma kazandırmak için el birliği ile duyarlılıkla kendilerine sahip çıkılması en büyük dileğimdir.”

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