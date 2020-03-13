Dağcın çiftinin büyük mağduriyeti

Türkiye'nin aldığı karar ile yarın sabah 8den sonra Avusturya-Turkiye uçuşları iptal olması nedeniyle yurt dışında tatilde olan Ahmet Dağcın ve eşi ülkeye dönmek için pazar günü için aldıkları Avusturya - Türkiye uçak biletleri nedeniyle zor anlar yaşıyorlar. Avusturya-Turkiye uçuşları iptal olması nedeniyle ülkeye dönemeyecekleri için çaresizliklerini sosyal medya üzerinden paylaşarak yardım talebinde bulundular.

Ahmet Dağcın ve eşinin paylaşımları şöyle:

"Ailemiz ve arkadaşlarımız,Türkiyenin aldığı karar ile yarın sabah 8'den sonra Avusturya-Turkiye uçuşları iptal oluyor, bizim uçağımız pazar gündü. Tüm uğraşlarımıza rağmen yarın sabaha kadar başka bir uçak bulamadık. Bu nedenle Avusturyada kaldık.Bu konuda bize yardımcı olacak olan birileri varsa bize ulaşsın. Devletimiz bize yardımcı olacaktır diye ümit ediyoruz..."