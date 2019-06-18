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Dağaşaner son yolculuğuna uğurlandı

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Haspolat’taki ağılından hayvanları ile Cuma günü sabah saatlerinde ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve cansız bedenine önceki gün ulaşılan İsmail Dağaşaner, dün gözyaşlarıyla defnedildi

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Dağaşaner son yolculuğuna uğurlandı
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 Murat ASLAN

Hamitköy sakini olan ve geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde Haspolat Sanayi Bölgesinde bulunan ağılındaki küçükbaş hayvanlarını otlatırken hayatını kaybeden İsmail Dağaşaner dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dağaşaner dün öğle namazına müteakip Hamitköy Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığına defnedildi.

88 yaşında, 4 çocuk, 6 torun ve 2 torun çocuğu sahibi olan İsmail Dağaşaner, Cuma günü sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için çıkardığı meradan geri dönmemişti. Aramalar sonucunda Dağaşaner’in cansız bedenine Pazar günü sabah 10.00 sıralarında ailesi tarafından ağılının yaklaşık 1 km kuzeybatısında bir tuğla fabrikası yanında oturur vaziyette ulaşılmıştı. Yapılan otopsi sonucu İsmail Dağaşaner’in kalp krizi ve ciğer yetmezliği sonucunda hayatını kaybettiği tespiti yapıldı.

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