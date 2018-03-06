Dağ yolundaki sınırlama üç hafta olacak

Ulaştırma Bakanlığı, Girne-Değirmenlik dağ yolundaki sınırlamaların üç hafta süreceğini, Lefkoşa-Girne anayolunda ise bu ay sonu itibarıyla asfalt serim işlemine geçileceği açıkladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, dağ yolu olarak bilinen Girne-Değirmenlik ana yolunu kullanacak araçların büyüklüklerine göre getirilen süreli kullanım uygulamasının, elzem olan alt yapı çalışmalarının tamamlanacağı süreyle sınırlı olduğunu; çalışmaların 3 hafta sürmesinin planlandığını açıkladı.

Bakanlık, Lefkoşa-Girne ana yolunda Girne giriş katlı kavşağı ile St. Hilarion kavşağı arasında kalan 4.8 km uzunluğundaki bölümde mevcut asfaltın kemirilmesi işleminin ise tamamlandığını; bu bölümde çöken ve altyapısı zarar gören bölümlerin temel dolgu ve sandık işlemleri başlandığını bildirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa-Girne ana yolu ile Girne-Değirmenlik yolu (Girne dağ yolu) üzerinde devam eden çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“SÜRELİ KULLANIM SINIRLAMASI ÇALIŞMALAR TAMAMLANINCA KALDIRILACAK”

Açıklamada, Girne-Değirmenlik ana yolu (Girne dağ yolu) üzerinde bugün hayata geçirilen süreli kullanım sınırlamasının, trafik güvenli açısından gerekli önlemlerin sağlanması adına yol üzerinde yapılacak elzem altyapı çalışmaları çerçevesinde alınmış bir karar olduğu ve çalışmaların tamamlanmasının ardından kaldırılacağı vurgulandı.

3 HAFTA SÜRMESİ PLANLANIYOR

Sınırlamanın yolun kuzey tarafında ikinci Arapköy kavşağı ile güney tarafında Mekanize Tümen Karargah nizamiyeleri arasında kalan bölümü kapsadığı ifade edilen açıklamada, çalışmaların üç hafta sürmesinin planlandığı kaydedildi.

Dağ yolu olarak bilinen ana güzergahta 2017’de ihalesi yapılan yol yenileme çalışmalarının da planlandığı gibi sürdüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Girne tarafından Arapköy mevkii üzerinden zirveye doğru olan bölüm çerçevesinde hayata geçiriliyor. Buna paralel olarak yolun Minareliköy ile zirve arasında kalan bölümünde yer alan ciddi deformasyonu ortadan kaldırmak için bakanlığımıza bağlı Karayolları Dairesi ivedi bir çalışma başlattı. Özellikle çöken, kabaran ve trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmeye başlayan bölümlere hemen müdahale edilip gerekli altyapı çalışmaları hayata geçirilecek. Trafik güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması ile birlikte yol eski trafik düzenine döndürülecektir.”

LEFKOŞA-GİRNE YOLU MEVCUT ASFALT KEMİRİLMESİ İŞLEMİ TAMAMLANMIŞTIR…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında, Lefkoşa-Girne ana yolundaki asfalt yenileme çalışmalarıyla ilgili de bilgi verildi.

Girne giriş katlı kavşağı ile St. Hilarion kavşağı arasında kalan 4.8 km uzunluğundaki bölümde mevcut asfaltın kemirilmesi işleminin tamamlandığı, ilgili bölümde çöken ve altyapısı zarar gören bölümlerin temel dolgu ve sandık işlemlerinin de başladığı açıklandı.

MART SONU ASFALT SERİM İŞLEMİNE GEÇİLECEK

Açıklamada, çalışan ekip sayısının arttırıldığı, altyapı güçlendirme, drenaj yenileme ve benzeri güçlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mart sonu itibarıyla asfalt serim işlemine geçileceği ve bordür, oto korkuluk ve yol çizim çalışmalarının bitirilmesine müteakip, kapalı bölümün trafiğe açılıp diğer şeride geçileceği bildirildi.