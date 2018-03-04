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“Dağ yolu”nda yeni uygulama yarından itibaren başlıyor

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“Dağ yolu”nda yeni uygulama yarından itibaren başlıyor
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Karayolları Dairesi’nin aldığı kararla, araçların “dağ yolu” olarak bilinen Değirmenlik-Çatalköy ana yolunu kullanımlarına getirilen kısıtlamalar, yarından itibaren uygulanmaya başlanıyor. 

Polis Basın Subaylığı, yarından itibaren geçerli olmak üzere, Değirmenlik - Çatalköy ana yolunda (Değirmenlik dağ yolu), ağırlıkları 5 bin kilogramdan ağır iş araçlarının 19.00-09.00 saatleri arasında; 9 yolcudan az yolcu taşıyabilen araçların 09.00 – 19.00 saatleri arasında seyredemeyeceği duyurdu.

Açıklamada, kararın, Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından trafik yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından gerekli görülerek alındığı belirtildi.

Polis açıklamasında, belirtilen güzergâhta polis kontrol ve devriyeleri artırılacağından tüm sürücülerin kurallara uymaları da istendi.

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