Dağ yamacında katliam

Karşıyaka'da dağın yamacındaki özel bir araziye ulaşımın sağlanması gerekçesiyle, KKTC devlet arazisinden kamu yolu açılması için izin verildiği ortaya çıktı. Dağın yamacında şu anda doğa katliamı yapılıyor

Bakanlar Kurulu kararıyla Ekim 2017 tarihinde Karşıyaka'da dağın yamacındaki özel bir araziye ulaşımın sağlanması gerekçesiyle, KKTC devlet arazisinden kamu yolu açılması için izin verildiği ortaya çıktı.

İnkişaf bulunmayan, kamu yararı olmayan, doğal bir alana, Bakanlar Kurulu, Lapta Belediyesi, Girne Kaymakamlığı ve Şehir Planlama Dairesi tarafından yol izni verildiği öğrenildi. Dağın yamacında şuanda bir doğa katliamı yapılıyor. Hukukçu Emre Efendi, konuyu ara emri talebiyle dün Yüksek İdare Mahkemesi'ne taşıdı.

Evrenselgazete'ye konuşan Lapta Belediyesi CTP Meclis Üyesi Hukukçu Emre Efendi, bahse konu yerde yerleşim yeri bulunmadığından kamu yoluna da ihtiyaç olmadığını; kamu yararı olmayan bir yerde de "kamu yolu"ndan söz edilemeyeceğini ve bunun yasadışı olduğunu vurguladı.

Bu katliamın tamamen özel arazisi bulunan bir şahsa kıyak geçilmesi anlamını taşıdığını ve yasadışı olduğunu öne süren Avukat Emre Efendi, konuyu dün Yüksek İdare Mahkemesi'ne taşıdığını belirtti.

Ara emri talebiyle Yüsek İdare Mahkemesi'ne başvuran Hukukçu Emre Efendi, davanın 20 Nisan Cuma gününe ertelendiğini belirtti ve dağın yamacında şuanda iş araçlarının çalıştığı ve dağın oyulmaya devam edildiğini söyledi.

"VERİLEN BU İZİN YASADIŞIDIR!"

Avukat Emre Efendi, "kamu yararının olmadığı bir yere kamu yolu izni verildi. Bu tamamen yasadışıdır. Greyderler, iş araçları şuanda yol açmak için çalışıyor. Geçmiş hükümet tarafından Bakanlar Kurulu tarafından verilen bu karar ile ilgili "İyi İdare Yasası" tahtında toplantı da yapılmamıştı. Bu konuda bugün şahsen davacı oldum. Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurarak ara emri talebinde bulundum. Bugün görüşüldü ve Cuma gününe ertelendi" diye konuştu.

"DAVA CUMA'YA ERTELENDİ"

Avukat Emre Efendi, "Geçmiş hükümet döneminde kişiye özel verilmiş bir bakanlar kurulu kararı daha. Inkişafa açılmamış bir bölgenin, daha doğrusu doğal bir alanın inkişafa açılmasına sebep olacak keyfi ve kişiye özel menfaat sağlayan bir Bakanlar Kurulu kararı. Konu bilgime gelir gelmez işi gücü bırakıp belgeleri toparlayıp dava hazırladım. Yüksek İdare Mahkemesine dava dosyalayıp ara emri talebinde bulundum. Dava Cuma gününe ertelendi. Köyünü seven, köyüne, ülkesine sahip çıkmak isteyenleri destek vermeye ve mahkemede bulunmaya davet ederim" dedi.

(Evrenselgazete/ Rana Sarro)