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"D. Küçük, KKTC'ye giden yolu açan öncü bir liderdi"

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"D. Küçük, KKTC'ye giden yolu açan öncü bir liderdi"

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan,  Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 36’ncı yıldönümünde mesaj yayımlayarak, Türkiye olmadan Kıbrıs Türk halkının var olamayacağını ortaya koyarak varoluş mücadelesini örgütleyen Dr. Fazıl Küçük’ün, Enosis’e büyük bir cesaretle karşı çıktığını belirtti.
Dr. Küçük’ün Kıbrıs olaylarının dünya çapında yankı bulduğu ve tarihte iz bıraktığı önemli bir zaman kesitine “Kıbrıslı Türk Lider” olarak damgasını vurduğunu belirten Ahmet Savaşan, Küçük’ün hayatı boyunca toplumsal menfaatleri kişisel menfaatlerden önde tuttuğunu kaydetti.
Kıbrıs’ta adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ve bölgede barış ve istikrarın egemen olabilmesinin ancak Dr. Küçük’ün bıraktığı kutsal emanate sahip çıkılmasıyla mümkün olabileceğini ifade eden Savaşan, “Unutulmaz liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü aramızdan ayrılışının 36’ncı yıldönümünde özlem, sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

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Etiketler; #Ahmet Savaşan
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