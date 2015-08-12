CYTA çalışanlarına üç seçenek sunuldu

Özelleştirilecek Rum Telekomünikasyon İdaresi (CYTA) çalışanlarına, 3 ay içerisinde ya özel sözleşme imzalama, ya gönüllü emekli olma, ya da baremine göre başka bir devlet dairesine geçme...

Özelleştirilecek Rum Telekomünikasyon İdaresi (CYTA) çalışanlarına, 3 ay içerisinde ya özel sözleşme imzalama, ya gönüllü emekli olma, ya da baremine göre başka bir devlet dairesine geçme seçeneği sunuldu



Güney Kıbrıs’ta Özelleştirilecek Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nden (KİT) Rum Telekomünikasyon İdaresi (CYTA) çalışanlarına 3 seçenek sunuldu

Fileleftheros gazetesinin, Rum hükümetinin hazırladığı ve önceki gün sendikalara sunduğu 19 sayfalık rapora dayandırdığı habere göre, başta, hisselerinin tümü devlete ait olacağı ve 1 yıl içinde bu hisselerin özel kişilere geçeceği bir şirket oluşturulacak.

Haberde, hisselerin özele devredilmesinin akabinde çalışanlara 3 ay içerisinde ya özel sözleşme imzalama, ya gönüllü emekli olmak, ya da baremine göre başka bir devlet dairesine geçmek seçeneklerinin sunulacağı belirtildi.