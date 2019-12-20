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Cypruvex'ten narenciye üreticilerine çağrı

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Cypruvex'ten narenciye üreticilerine çağrı

Cypfruvex’in 2019-2020 hasat sezonunda üreticilerin standart dışı (sıkma) Limon ürünlerinin değerlendirmesini tamamlamak üzere olduğu bildirildi.

Cypfruvex’ten yapılan duyuruda, bahçelerinde standart dışı Limon ürünü olan ve Şirkete bugüne kadar müracaat etmemiş tüm üreticilerin en geç 31 Aralık mesai bitimine kadar Şirketin Hasat Bölümüne müracaat etmeleri istendi.

Bu arada, duyuruda, 1. Sınıf Mandora ürün alımlarının dalında, tonu 1350 TL’den devam ettiği kaydedildi. 

Duyuruda “Ürün ödemeleri sözleşmeye mukabil %50 avans ve 30 gün içerisinde bakiye ödemenin gerçekleşeceğini duyururuz.” ifadeleri kullanıldı.

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