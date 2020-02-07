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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Karavezirler’i ziyaret etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Karavezirler’i ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler'i ziyaret etti.

Teberrüken Uluçay ziyaretinde, Değirmenlik Belediyesi’nin bütün çalışmalarını yakınen takip ettiğini belirterek, özellikle temizlik ve peyzaj konusunda Başkan Ali Karavezirler’in takdiri hak ettiğini ifade etti.

Ercan Havaalanı’ndan Dağ Yolu Çemberi’ne kadar, refüj içi peyzaj çalışmalarının beldenin çehresini inanılmaz derecede değiştirdiğini kaydeden Teberrüken Uluçay, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Başkan Ali Karavezirler ise, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın ziyaretinden büyük onur duyduğunu belirterek, “Kendim, meclis üyelerim ve belde halkım adına teşekkür ederim" dedi.

Göreve geldiği günden buyana Değirmenlik Belediye Başkanı olarak yapmış olduğu çalışmaları ve hayata geçirmeyi planladığı projeleri Teberrüken Uluçay’a aktaran Ali Karavezirler, beldenin standartlarını en iyi noktaya getirebilmek için meclis üyeleri, belediye çalışanları, muhtarlar ve tüm belde halkı ile canla başla, birlikte çalışacaklarını vurguladı.

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