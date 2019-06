“Cumhurbaşkanlığı’nı dışlamak vahim hata”

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Maraş kararıyla ilgili hükümete tepki: “Bırakın BM’yi, KKTC Cumhurbaşkanını dahi dışlayarak Maraş’a ilişkin üstelik ne olduğunu izah edemeden bazı kararlar alındığını açıklamak, ciddiyetten uzak bir tavırdır”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, basın toplantısında, hükümetin son Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıkladığı Maraş kararıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

“Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Maraş’a ilişkin olarak da bazı açıklamalar yapılmıştır. Kıbrıs sorunu ile doğrudan ilişkili böylesine bir konuda Cumhurbaşkanlığı’nı dışlayarak yol alma çabası vahim bir hatadır” ifadelerini kullanan Akıncı, “Aradan üç gün geçmesine rağmen Maraş konusunda yapılmak istenenin ne olduğu anlaşılabilmiş değildir. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın birbiriyle çelişen açıklamaları olmaktadır” dedi.

Akıncı, Maraş konusunun hassasiyetle ele alınması gereken, ancak her koşulda Kıbrıs’ta çözüm hedefine katkı yapabilme potansiyeline haiz son derece önemli bir konu olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı makamına gelmeden önce açıkladığı Maraş’la ilgili vizyonunu hatırlattı:

“Kapsamlı çözüm uğraşılarının yanı sıra, paralel bir süreçte, her iki toplumun günlük yaşamına katkı yapacak çeşitli Güven Artırıcı Önlemlerin uygulanmasına özel önem vereceğiz. Bu kapsamda, Kapalı Maraş bölgesinin BM gözetiminde yerleşime açılması ve bu açılışa eş zamanlı olarak Kıbrıslı Türklerin, ticaret ve turizm alanında yaşadıkları darboğazların aşılması için Mağusa Limanı ve Ercan Havaalanı’nın kullanılabilmesinin yolları üzerinde uzlaşma aranacaktır.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider Anastasiadis’le yaptığı görüşmelerin ilk aşamasında bu uzlaşıyı sağlama yönünde öncelikle bir niyet sorgulaması yaptığını fakat Rum liderliğinin KKTC’nin tanınacağı kaygısıyla Ercan’ın uçuşlara açılmasına kategorik karşı bir tutum içinde olduğunu saptadığını anlatarak, bunun yanında Türk hükümetiyle yaptığı ilk temaslarda Maraş’ın bir GYÖ olması yerine Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümüne yoğunlaşılmasını tercih ettiklerini gözlemlediğini belirtti.

Aynı anlayışta olan Anastasiadis’le daha çok bütünlüklü çözüm yönünde yoğunlaşma konusunda hemfikir olduklarını ve bu yönde de ilk 2 yılda oldukça iyi ilerleme sağladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Crans Montana sonrasında ise Maraş konusunda yapılması gerekeni 13 maddeden biri olarak açıkladığı şekilde Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı olarak kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerde gündeme getirdiğini söyledi.

Akıncı, bu konuyu, farklı yaklaşımlarla da olsa gündeme getiren parti liderleri de olduğunu ve değerlendirmeler sonucunda Maronit açılımına öncelik verilmesini kararlaştırarak, Maraş konusundaki BM kararları ve hukuki boyutlarının çok dikkatli incelenmesi ihtiyacının olduğu görüşünün ağırlık kazandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, varılan anlayış çerçevesinde kapsamlı bir inceleme eğer yapılmışsa ve bunun sonuçlarını içeren bir rapor hazırlanmışsa, böylesi bir raporun Cumhurbaşkanlığı’na ulaştırılmadığını da açıkladı.

Akıncı, gelinen noktada Kapalı Maraş’la ilgili olarak ya tercihen BM gözetiminde Rumlara ve ortak işletmelere açılması ve karşılığında Ercan’a doğrudan seferlerin başlatılmasını gündeme getirmek ya da bu olamıyorsa BM ile çatışmadan Kıbrıs Türk idaresi altında açmak opsiyonunu değerlendirebileceklerini söyledi.

“Ancak her iki şıkta da BM ile uyumlu ve dolayısıyla uluslararası hukuk içinde davranmanın önemini bir kez daha vurgulamak isterim” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Bırakın BM’yi, KKTC Cumhurbaşkanını dahi dışlayarak Maraş’a ilişkin üstelik ne olduğunu izah edemeden bazı kararlar alındığını açıklamak, ciddiyetten uzak bir tavırdır. Kıbrıs ve dünya gerçeklerine aykırı olarak atılacak her adımın telafisi mümkün olmayan zararlara uğramamıza yol açacağı konusunda uyarı yapmayı gerekli görüyorum.”