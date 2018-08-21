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Cumhurbaşkanlığında bayramlaşma resepsiyonu yapıldı

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Cumhurbaşkanlığında bayramlaşma resepsiyonu yapıldı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda verdiği resepsiyonda halkla bayramlaştı.
Cumhurbaşkanlığı’nda, 10:00 ile 11:00 saatleri arasında gerçekleşen bayramlaşmaya, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve eşi, üst düzey askeri yetkililer, bazı bakan, milletvekili, diplomatlar, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.
Akıncı’yı tebrik edenler arasında, Enfield'de Belediye Meclis Başkanlığı’na seçilen İşçi Partili 29 yaşındaki Nesil Çalışkan da yer aldı. Çalışkan, Londra'daki en genç ilçe belediye meclis başkanı.
Bu arada bayram tebriğine giden çocuklara hediyeler  verildi.

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