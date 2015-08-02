Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, bugün Rum basınına demeç verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, bugün Rum basınında yer alan demecinde Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili gelişmelerden söz etti. Politis gazetesinin “Avrupa’ya Adapte Olacağız”...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, bugün Rum basınında yer alan demecinde Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili gelişmelerden söz etti.

Politis gazetesinin “Avrupa’ya Adapte Olacağız” başlıklı haberine göre Burcu demecinde, “herkesin bugün çözümden sonra Avrupa müktesebatının Kuzey Kıbrıs’ta ertelenmesinin son bulacağına ve yeni bir hayata sahip olacaklarına inandığını” dile getirdi. Burcu, ancak esas konunun AB olmadığını, çünkü müzakerelerin bir BM süreci ve temel ilkelerin de BM Güvenlik Konseyi kararları ile 11 Şubat 2014 Ortak Açıklaması olduğunu ifade etti.

Burcu, doğal olarak, bir parçanın da AB’ye adaptasyon olduğunu söyledi.

AB Komisyonu’nun Kıbrıs’taki BM İyi Niyet Misyonu Temsilcilisi Pieter Van Nuffel’in gelişinin, AB’nin Kıbrıslı Rumların yanında müzakere masasına oturduğu ve müzakere ettiği anlamına gelmediğini dile getiren Burcu, müzakerelerin Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında yapılmakta olduğunu vurguladı.

Burcu, Van Nuffel’in, ihtiyaç duydukları uzmanlığını da beraberinde getirdiğini ve bunu da olumlu bulduklarını ifade etti.

AB’ye hazırlığın kolay olmadığı ve zamana ihtiyaç duyulduğunu anlatan Burcu, Kıbrıslı Türklerin kendilerini ansızın AB içerisinde bulacaklarını; bundan ötürü süratlerini artırmaları ve boşluğu kapatmaları gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, teknik ve ekonomik yardıma ihtiyaç duyacaklarını da dile getirdi.

Türkiye’nin Kıbrıs sorunu çözüm sürecine yardımcı olacağına inanıp inanmadığı sorusuna karşılık ise, buna inandığını dile getiren Barış Burcu, devamla “Kıbrıslı Rumlara sorumluluk yükleme şekilleri aramıyorlar. Kıbrıslı Rumların bunun için endişelendiğini biliyorum, ama Türkler dürüsttür. Bizi cesaretlendiriyorlar ve süreci destekliyorlar” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde varılan ve siyah kalemle kayda geçirilen görüş birlikleri konusundaki bir soruya karşılık ise Burcu, bir ay önce düzenlediği basın toplantısında da bunun kendisine sorulduğunu ve “siyahların” gittikçe artmakta olduğunu söylediğini kaydetti.

Bunun, anlaşmazlıklar olmadığı anlamına gelmediğini ifade eden Burcu, anlaşmazlıklar olduğunu ancak aşabileceklerini sözlerine ekledi.