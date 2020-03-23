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Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu'ndan Pilli'ye rapor

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Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu'ndan Pilli'ye rapor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın insiyatifi ile oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu, koronavirüsle mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kurul, oluşturduğu görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanlığına ilettikten sonra, geçtiğimiz cuma sabahı Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret ederek görüşlerini aktardı. Kurul, bugün de Sağlık Bakanı Ali Pilli görüşerek hazırladıkları raporu sundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı “içinden geçmekte olduğumuz zor dönemi elbirliğiyle ve dayanışma ruhuyla aşacağımıza inanıyorum. Şimdi birlikte hareket etme zamanı” diyerek, kurul üyelerine yapmakta oldukları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Akıncı danışma kurulunda bulunan değerli ve deneyimli kadronun görüşlerinden hükümetin yararlanmasını diledi.

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