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Cumhurbaşkanı, Polis Yasası'nı imzaladı

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Cumhurbaşkanı, Polis Yasası'nı imzaladı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası ile  Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yasası’nı, yürürlüğe girmek üzere imzaladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Meclisi’nin 18 Aralık 2017 tarihli 96’ncı oturumunda görüşülerek oybirliği ile onayına gönderilen Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yasası ile, aynı birleşimde oy çokluğuyla kabul edilen ve onayına gönderilen Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası’nı yürürlüğe girmek üzere imzaladı” ifadelerine yer verildi.

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