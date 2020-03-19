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Cumhurbaşkanı örtülü ödenek bütçesini koronavirüsle mücadeleye aktarıyor

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Cumhurbaşkanı örtülü ödenek bütçesini koronavirüsle mücadeleye aktarıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde Tanıtma ve Enformasyon Hizmetlerine Katkı Projesi kaleminde bulunan ve örtülü ödenek olarak anılan tahsisatın, Nisan ayından başlayarak yıl sonuna kadar olan dokuz ayı kapsayan tümünün koronavirüs mücadelesi için kullanılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu amaçla sözkonusu meblağın Sağlık Bakanlığına aktarılması için gerekli yazılı talimatın Maliye Bakanlığı'na iletileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kararıyla ilgili açıklaması şöyle:

"Bugün korona virüse karşı mücadele her türlü diğer öncelik ve ihtiyacın önüne geçmiş bulunmaktadır. Bu anlayışla, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde Tanıtma ve Enformasyon Hizmetlerine Katkı Projesi kaleminde bulunan ve 'örtülü ödenek' olarak anılan tahsisatın, Nisan ayından başlayarak yıl sonuna kadar olan dokuz ayı kapsayan tümünün bu mücadele için kullanılmasına karar vermiş bulunuyorum. Bu amaçla sözkonusu meblağın Sağlık Bakanlığına aktarılması için gerekli yazılı talimat Maliye Bakanlığına iletilecektir. Hep beraber dayanışma içerisinde bu zor dönemi aşacağız."

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