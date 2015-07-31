Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla “barış mesajı” vermek istediğini belirterek; “Kıbrıs’ta gerek Türk, gerekse Rum toplumunun haklarını tehlikeye atmadan güvenceye...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla “barış mesajı” vermek istediğini belirterek; “Kıbrıs’ta gerek Türk, gerekse Rum toplumunun haklarını tehlikeye atmadan güvenceye alarak ve gelecek endişesinden kurtularak adada huzur ve barış içerisinde her iki toplumun da yaşamasını istediklerini” söyledi.

Akıncı, herkesin kendi hakkını koruması ve diğerinin hakkına saygılı olması durumunda bunu sağlamanın mümkün olduğuna işaret ederek, “Kıbrıs Türkleri olarak biz hep bunu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Kendi hakkımızı koruduğumuz gibi başkasının da hakkına saygılıyız, ama bunu söylerken de kendi hakkımızı kaptırmak niyetinde değiliz, korumak azmindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Polis örgütünün “güçlü olmasının illa ki savaşa tutuşmak için gerekli değil, daha çok barışı korumak için gerekli olduğunu” ifade ederek, “Güvenlik Kuvvetlerimizin ve polisimizin hazır halde, iyi donanımlı ve eğitimli olması her zaman bir güvencedir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 39. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmede, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Erdinç Korkuter, Polis Genel Müdür Vekili Süleyman Manavoğlu ile Alay Komutanları da hazır bulundu.

BOZKURT: “GÖREVİMİZ KKTC’Yİ İÇ VE DIŞ TEHDİTLERE KARŞI KORUMAK”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt, kuruluş yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ziyaret ederek, göreve hazırlık durumlarını belirtmek istediklerini söyledi.

Bozkurt, Güvenlik Kuvvetleri’nin görevinin; barışta ve savaşta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni iç ve dış tehditlere karşı korumak olduğunu belirterek, bu görevi askeri ve polis kanadıyla yerine getirdiklerin kaydetti.

“DÜNYANIN MODERN ORDULARI SEVİYESİNE SAHİBİZ”

Askeri kanat olarak hem eğitim hem teçhizat hem de muhabereye hazırlık itibariyle dünyanın modern orduları seviyesine sahip olduklarını söyleyebileceğini ifade eden Bozkurt, askeri kanattaki personelin profesyonelliklerinin takdire şayan olduğunu anlattı.

“MODERN POLİS ÖRGÜTLERİNİN DÜZEYİNE ULAŞMAK İÇİN GAYRET SÜRÜYOR”

Bozkurt, polis konusunda da bir takım personel eksiklikleri olmasına rağmen teçhizat açısından iyi durumda olduklarını, eğitimlerin geliştiğini ve modern polis örgütlerinin sahip olduğu eğitim ve pratik düzeyine ulaşmak için de gerekli gayretin sürdüğünü kaydetti.

“4-5 YILDA MODERNİZASYON”

Bozkurt ayrıca, polis örgütünün bir reform projesinin hazırlandığını ve bu proje çerçevesinde adım adım 4-5 yıla yayılacak şekilde bir modernizasyona gideceğini belirterek, polis örgütünün kısa zamanda modern ülkelerin seviyesine gelmesi ve halka hizmetlerini devam etmesi temennisinde bulundu.

AKINCI: “AMAÇ HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE YAŞAMAK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, 1 Ağustos’ta üç önemli tarihin yıldönümü olduğunu ifade ederek, Toplumsal Direniş Bayramı ile Güvenlik Kuvvetleri’nin kuruluş yıldönümünü kutladı.

Akıncı, toplumların tarihlerinde önemli dönemler olduğunu, bu dönemlerde toplumların var olabilmek, yaşamlarını sürdürebilmek ve geleceğe daha huzurlu ve güvenli bakabilmek için direnmek zorunda kaldığına işaret ederek, amacın, gelecek kuşakları huzur ve güven içinde yaşatmak olduğunu vurguladı. Bu uğurda canlarını veren şehitleri anan Akıncı, hayatta olan gazilere ise sağlıklı bir yaşam temenni etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Güçlü olmak illa ki savaşa tutuşmak için gerekli değildir, güçlü olmak daha çok barışı korumak için gerekli oluyor. O nedenle Güvenlik Kuvvetlerimizin polisimizin hazır halde olması, iyi donanımlı ve eğitimli olması her zaman bir güvencedir. Bunu en iyi şekilde yaptığınızı görmekteyiz.

Zaman zaman törenler bunları herkesin görmesi için bir vesile oluyor. O bakımdan sizleri tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte de en iyisini yapacağınızdan eminim.”

“YENİ BİR DÖNEM BAŞLATMA ARZUSUNDAYIZ”

Akıncı, müzakerelerin 47 yılı doldurduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs’ta yeni bir dönemi başlatma arzusunda olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bunu da, Türkiye ile istişare içerisinde en iyi şekilde sonuçlandırmak için gerek Rum toplumunun gerek Türk toplumunun haklarını tehlikeye atmadan güvenceye alarak ve gelecek endişesinden kurtularak adada huzur ve barış içerisinde her iki toplumun da yaşamasını istediklerini söyledi.

“Eğer herkes kendi hakkını korur ama ötekinin de hakkına saygılı olursa” bunu sağlamanın mümkün olduğunu ifade eden Akıncı, “Kıbrıs Türkleri olarak biz hep bunu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz” diye konuştu.

Akıncı, “Kendi hakkımızı koruduğumuz gibi başkasının da hakkına saygılıyız, ama bunu söylerken de kendi hakkımızı kaptırmak niyetinde değiliz, korumak azmindeyiz” diyerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

BARIŞ MESAJI

“Dolayısıyla böyle bir günde yine ben barış mesajı vermek istiyorum, çünkü bu adanın geçmiş yıllarında yeterince acıların olduğunu ve Kıbrıs Türkü’nün bu acılardan geçerek bu günlere ulaştığını böylesi bir günde de yeniden hatırlıyor insan ister istemez...

“GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARILSIN”

TMT hangi şartlarda kuruldu, neden kuruldu, EOKA faaliyeti olmasa TMT olmazdı. İşte her şey bir birini tetikliyor. Dolayısıyla geldiğimiz dönemde TMT dönemi kapandı, resmi ordu haline geldi, Güvenlik Kuvvetlerimiz haline geldi. Bundan sonraki süreçte de temenni ederiz o geçmişte yaşananlar bir ders çıkarılacak tarih olsun. Adanın geleceği çok daha parlak çok daha huzur içinde olsun.”