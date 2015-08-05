Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu'na müzakereler hakkında bilgi vermek üzere Başbakanlığa gitti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek ve müzakereler hakkında bilgi vermek üzere Başbakanlığa gitti. Akıncı, Başbakanlık binası önünde Başbakan Ömer Kalyoncu tarafından karşılandı....

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek ve müzakereler hakkında bilgi vermek üzere Başbakanlığa gitti. Akıncı, Başbakanlık binası önünde Başbakan Ömer Kalyoncu tarafından karşılandı. Bu sırada Başbakanlık önünde eylem yapan “Kıbrıs Türk Eczacılık Öğrencileri İnsiyatifi” üyeleri, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya da tepki gösterdi. Eylemcilerden bazıları “Sayın Cumhurbaşkanı göç etmek istemiyoruz” diyerek Akıncı’dan destek istedi. Başbakan Kalyoncu ile bir süre baş başa görüşen Akıncı, bakanların yerini almasıyla Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek üzere Bakanlar Kurulu toplantısına girdi. Toplantı öncesinde basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Kalyoncu’ya Kamu Hizmeti Komisyonu’nun “bağımsız”, “tarafsız” ve “çoğulcu demokratik” yapıya kavuşmasını öngören bir yasa tasarısı da sundu. Mustafa Akıncı’ya toplantıda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu eşlik ediyor.