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Cumhurbaşkanı Akıncı korona virüs ile ilgili açıklama yaptı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Korona virüs salgını ile ilgili olarak Sosyal Medya hesabından açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Akıncı korona virüs ile ilgili açıklama yaptı

Akıncı'nın açıklaması şöyle

Dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı alınan önlemler devam ederken, ülkemizde de ilk korona virüsü bir turistte saptandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı koruyucu önlemler ışığında ülkemizde önleyici adımların hızlı şekilde atılması gereken bir aşamadayız. Bunların yanı sıra, hepimizin riskten korunmak için almamız gereken önlemler de var.

Virüsün bulaşma riskini azaltmak ve kendimizi korumak için genel temizlik önlemlerini titizlikle uygulamalıyız.

Özellikle gerekmedikçe kalabalık ortamlara girilmemesi de önemli bir tedbirdir.

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın 13 Mart Cuma akşamı yer alacak konseri yapılmayacaktır.

Bunun yanı sıra seçim çalışmaları kapsamında yürüttüğümüz kapalı alan etkinliklerimizi askıya almaya karar verdim. Yakın zamanda yapılması planlanan salon toplantıları ile dayanışma yemeği ertelenmiştir.

Gelişmeler çerçevesinde yeni düzenlemeleri halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

Kuşkusuz panik yapmaya değil, ama tedbir almaya gerek vardır.

Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle hareket edeceğinden kuşkum yoktur.

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