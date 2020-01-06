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Cumhurbaşkanı Akıncı, Karpaz bölgesini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Akıncı, önceki gün başladığı Karpaz bölgesi köyleri ziyaretlerine dün de Gelincik, Boltaşlı, Derince, Ziyamet ve Kumyalı köylerine yaptığı ziyaretlerle devam etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, Karpaz bölgesini ziyaret etti

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,dün Karpaz bölgesinde Gelincik, Boltaşlı, Derince, Ziyamet ve Kumyalı’da yurttaşlarla buluşarak Kıbrıs sorunu ve iç konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün de Karpaz’da yurttaşlarımızla buluşmalarımız devam etti. Gelincik, Boltaşlı, Derince, Ziyamet ve Kumyalı’da sohbetlerimizi sürdürdük; Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden köylerdeki sorunlara; yolların durumundan, sağlık sorunlarına kadar bir çok konuda hem konuştuk hem de dinledik. Yurttaşların sorunlarına daha duyarlı bir yaklaşım bekledikleri çok açık...” ifadelerine yer verdi.

Akıncı önceki gün de Karpaz bölgesinde Kaleburnu, Sipahi ve Yeni Erenköy'ü ziyaret etmişti.

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