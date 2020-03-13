banner411
banner69
Toros’ları görmeye az kaldı
Toros’ları görmeye az kaldı
39 0
Cimnastikte hedef Parkur Yarışması düzenlemek
Cimnastikte hedef Parkur Yarışması düzenlemek
22 0
 
Akaryakıt fiyatları düşmeyecek mi?
Akaryakıt fiyatları düşmeyecek mi?
139 0
Doğan tura kanatlanmayı başardı
Doğan tura kanatlanmayı başardı
58 0
72 0
Marketlere hücum
Marketlere hücum
180 0
Klasikler 2020 sezonunu açtı
Klasikler 2020 sezonunu açtı
27 0
banner374

Cumhurbaşkanı Akıncı'dan önlemler artırılsın uyarısı

banner27

Cumhurbaşkanı Akıncı'dan önlemler artırılsın uyarısı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, okullara ilişkin alınan doğru kararın ibadethanelerin yanı sıra her türlü toplu eğlence mekanlarında (casino, bet ofisleri ve benzeri dahil) da alınması daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi:

"Dün bakanlar kurulunda da önerdiğim gibi okullara ilişkin alınan doğru kararın toplu olarak bulunulan tüm alanlarda uygulanması gerekir.

Bu çerçevede bilindiği gibi konserler, spor müsabakaları gibi etkinlikler ertelenmiştir.

Bu tedbirin ibadethanelerin yanı sıra her türlü toplu eğlence mekanlarında (casino, bet ofisleri ve benzeri dahil) da alınması daha fazla geciktirilmemelidir.

Bu sabah görüştüğüm Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’ye bu konuda hızlı hareket edilmesinin önemini aktardım.

Bunun yanı sıra hem kamuda hem özelde işyerlerinde çalışanların yoğunluğunu azaltmaya yönelik adımların hayata geçirilmesi de korona virüs mücadelesini güçlendirecektir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığında başlattığımız uygulamaya benzer adımların diğer kurumlarda da atılabileceğini değerlendiriyorum."

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.