Cumhurbaşkanı Akıncı'dan kalp damar merkezi projesine destek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dernek Genel Sekreteri Dr. Bülent Dizdarlı başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya hastaneye kalp damar merkezi kazandırmak amacıyla gelir elde etmek üzere başlatılan kampanya hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kampanyaya Cumhurbaşkanlığı’nın da katkı yapacağını söyledi ve destek çağrısı yaptı.

“KALP DAMAR HASTALIKLARI ÖN SIRALARDA”

Cumhurbaşkanı Akıncı, istatistiklere göre ülkede kalp damar hastalıklarının sağlık sorunları arasında ön sıralarda yer aldığını anımsatarak, kalp damar hastalıklarının başlıca sebeplerinden birinin de sigara kullanımı olduğunun bilindiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde, sigara kullanımının en önemli sonuçlarından biri olan kalp damar hastalıkları ile ilgili yeni bir merkez için adım atılmasının sevindirici olduğunu vurguladı.

Dernek Genel Sekreteri Dr. Bülent Dizdarlı da, katkıları için teşekkür ettiği Cumhurbaşkanı Akıncı’ya 1978 yılında kurulan ve yeniden aktif hale getirilen derneğin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.