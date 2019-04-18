Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklara kitap okuma tavsiyesinde bulundu

Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklara okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri ve kitap okumayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde kendisini ziyaret eden çocuklara okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri ve kitap okumayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Çocuklar için daha güzel bir çevre, barış ve huzur sağlamak için her türlü çabayı harcamaya devam edeceklerini dile getiren Akıncı, “Bu size borcumuzdur” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı 28 ilkokulda öğrenim gören 28 çocuğu kabul etti.

Şehit Yalçın İlkokulu Müdürü Latife Çobanoğlu başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı ile görüştü, sorular sordu ve Cumhurbaşkanına çiçek sundu.

Akıncı daha sonra Alasya İlkokulu öğrencisi Yusuf Konuker’i temsili olarak Cumhurbaşkanlığı makamına oturdu.

ÇEVRENİN KORUNMASI VE OKUMANIN ÖNEMİNİ ANLATTI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak onlara güzel bir gelecek ve mutluluk dileğinde bulundu.

Akıncı, çocukların farklı konulardaki sorularını tek tek yanıtlayarak, çevrenin korunmasının önemli olduğunu, çocukların güvenle oynayabileceği park ve yeşil alan sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Çocukların büyüdükleri zaman aile, toplum ve çevreye yararlı hizmetler vermeleri temennisinde bulunan Akıncı, onların iyi insan olarak yetişmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Akıncı, çocuklara okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri ve kitap okumayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Çocuklar için daha güzel bir çevre, barış ve huzur sağlamak için her türlü çabayı harcamaya devam edeceklerini dile getiren Akıncı, “Bu size borcumuzdur” dedi.