Cumhurbaşkanı Akıncı, Çarşı'da halkın yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanlığı’ndan Girne Kapısı, Arasta, Lokmacı Sınır Kapısı, Asmaaltı, Büyük Han ve Bandabulya’ya yürüyen Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, vatandaşların ve esnafın yeni yılını kutladı, onlara aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu iyi yıllar diledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefkoşa’da çarşıyı gezerek, esnafın ve halkın yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’ndan Girne Kapısı, Arasta, Lokmacı Sınır Kapısı, Asmaaltı, Büyük Han ve Bandabulya’ya yürüyen Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, vatandaşların ve esnafın yeni yılını kutladı, onlara aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu iyi yıllar diledi.

Çocuklara çeşitli, yeni yıl hediyeleri veren Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, turistler de yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ve turistler Cumhurbaşkanı Akıncı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ayrıca, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarının yeni yılını kutlamasının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı’nı korumakla görevli Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği’ndeki askerleri ve Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan polis mensuplarını da görev yerlerinde ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.