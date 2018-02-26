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Cumaya kadar yağmur devam edecek

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Cumaya kadar yağmur devam edecek
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Ülkeyi etkisi altına alan yağmurların Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi’nin 27 Şubat-5 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
Yağmurun Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü sürmesi ve Cuma gününden itibaren havanın zaman zaman parçalı bulutlu olması bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.               
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, salı ve perşembe günleri ise zaman zaman kuvvetli esecek.
 

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