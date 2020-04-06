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Cumartesiye kadar yağmurlu hava etkili olacak

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Cumartesiye kadar yağmurlu hava etkili olacak

Meteoroloji Dairesi,   KKTC’nin önümüzdeki bir hafta boyunca alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalamasının beklendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 07 – 13 Nisan arasında bölgenin parçalı bulutlu, yer yer gökgürültülü sağanak yağmurlu olması öngörülüyor.

Bölgede gün ve gün beklenen hava durumu şu şekilde:

                07 Nisan Salı: : Parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu

                08 Nisan Çarşamba: Parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu

                09 Nisan Perşembe : Parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu

                10 Nisan Cuma: Parçalı bulutlu yer yer sağanak

                11 Nisan Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

                12 Nisan Pazar: Açık ve az bulutlu

                13 Nisan Pazartesi: Açık ve az bulutlu

Aynı dönemde en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve Sahillerde 21 – 23 ºC dolaylarında  olacağı, rüzgarıns genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak  esmesi bekleniyor.

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