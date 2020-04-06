Cumartesiye kadar yağmurlu hava etkili olacak

Meteoroloji Dairesi, KKTC’nin önümüzdeki bir hafta boyunca alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalamasının beklendiğini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, 07 – 13 Nisan arasında bölgenin parçalı bulutlu, yer yer gökgürültülü sağanak yağmurlu olması öngörülüyor.
Bölgede gün ve gün beklenen hava durumu şu şekilde:
07 Nisan Salı: : Parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu
08 Nisan Çarşamba: Parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu
09 Nisan Perşembe : Parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu
10 Nisan Cuma: Parçalı bulutlu yer yer sağanak
11 Nisan Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
12 Nisan Pazar: Açık ve az bulutlu
13 Nisan Pazartesi: Açık ve az bulutlu
Aynı dönemde en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve Sahillerde 21 – 23 ºC dolaylarında olacağı, rüzgarıns genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.