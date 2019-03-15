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Cumartesi gök görültülü sağnak yağmurlu olacak

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Meteoroloji Dairesi, havanın yarın gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağını duyurdu.

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Cumartesi gök görültülü sağnak yağmurlu olacak
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Pazar günü ise açık az bulutlu geçecek ve sıcaklık da 4 derece yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmini hava raporuna göre, bölgenin yarın alçak basınç sistemi ile serin ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. 

Pazardan cumaya kadar hava açık ve az bulutlu olacak.
                  
Sıcaklık yarın 16-19 derece diğer günlerde ise 20- 23 ºC civarlarında seyredecek.
    
Rüzgarın genellikle batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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