Cuma ve Cumartesi yağmur bekleniyor

Hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıktığı bölgede cumadan itibaren iki gün yer yer yağmur bekleniyor.



Hava sıcaklığı da 4 derecelik düşüşle 34 dereceye inecek. Yağışlı günlerde yer yer kuvvetli rüzgar da olacak. Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, hava sıcaklığı yarın da 38 derece dolaylarında seyredecek ve Cuma günü yağışla birlikte düşecek.