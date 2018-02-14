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Cuma ve Cumartesi sağanak yağmura dikkat

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Cuma ve Cumartesi sağanak yağmura dikkat
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Hava yarından itibaren pazar gününe kadar yağmurlu olacak; cumartesi günü hava sıcaklığında düşüş yaşanacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre KKTC’nin belirtilen dönemde alçak basınç sistemi ile serin ve nemli, cumartesi günü ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Rapora göre yarın parçalı bulutlu yer yer kısa süreli hafif yağmurlu; cuma günü parçalı çok bulutlu yer yer hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmurlu; cumartesi günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar gününden itibaren çarşamba gününe kadar da parçalı bulutlu geçecek.

Periyod boyunca en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 17 – 20; cumartesi günü ise 13 -16 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvet zaman zaman kuvvetli olarak

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