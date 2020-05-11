Çukura, gugolu çözüm

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Taşkent arasındaki yolda oluşan tehlikeli çukurlara gugo yerleştirilerek sürücülerin uyarılması sürücülerin tepkisine neden oluyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Taşkent arasındaki yol gün geçtikçe daha da bozulurken, kaza yapma tehlikesi de gün geçtikçe artıyor.

Birçok yerinde çökmeler ve kabarmalar meydana gelen, yol güvenliğini olmadığı yolun bir bölümünde ise açılan çukur ise en büyük tehlikeye neden olan bozukluk oldu.

Yolun tam orta yerinde açılan büyük çukur için bulunan önlem ise çukurun ortasına bir gugo yerleştirmek oldu.

Yolu devamlı kullananların yavaşlayarak geçtiği bölge yolun yabancıları için tehlikeyi daha da artırırken, özellikle geceleri tehlikenin boyutu daha da büyüyor.